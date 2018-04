Landesunterkunft in Boostedt : Massenschlägerei unter bis zu 150 Flüchtlingen

Ein Streit zwischen Bewohnern aus dem Jemen und Somalia ist eskaliert. Bis zu 150 Personen waren vor Ort.

von Eckard Gehm und Christina Norden

18. April 2018, 17:16 Uhr

Boostedt | In der Landesunterkunft in Boostedt (Kreis Segeberg) ist es am Mittwochmittag zu einer Massenschlägerei unter Bewohnern gekommen. Flüchtlinge aus Somalia und dem Jemen sollen laut Polizeiangaben aneinander geraten sein, bis zu 150 Personen seien beteiligt gewesen. Vier Rädelsführer wurden vorläufig mit auf die Wache genommen.

Nach Informationen von shz.de schwelte der Konflikt schon länger. Deswegen sei eine Gruppe von Somaliern bereits von Boostedt in die Unterkunft nach Neumünster verlegt worden. Doch um den Streit auszutragen, seien sie am Mittwochmittag zurückgekehrt.

In der Landesunterkunft gibt es eine Polizeistation. Die sieben Beamten konnten schnell eingreifen. „Das war sehr mutig“, lobte Landespolizeidirektor Joachim Gutt. Zusätzlich sei auch ein Rückführungstrupp mit acht Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Beamten begleiten sonst Abschiebungen. Aus Eutin wurden zusätzlich 30 weitere Polizisten alarmiert. Ein Rettungswagen war vor Ort. Nach bisherigen Informationen gab es aber keine Verletzten.

In Boostedt stehen 2000 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung. Boostedt wird nicht als eine eigenstände Erstaufnahmeeinrichtung, sondern als Außenstelle von Neumünster betrieben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?