Corona-Testzentrum Holstenhalle : Martina Ehlert von der Pestalozzischule Neumünster war die Erste beim Schnelltest

Kostenfreie Tests für Mitarbeiter: Das Land will nach der Öffnung der Kitas und Grundschulen auf Nummer sicher gehen.

Neumünster | Gab es bei den ersten Corona-Schnelltests für Selbstzahler am Test-Drive-In des Roten Kreuzes an den Holstenhallen noch lange Warteschlangen, war die Lage jetzt am Montag deutlich entspannter. Zwei kostenfreie Schnelltests pro Woche Mit der Wiedereröff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.