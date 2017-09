„Von de Waterkant“ : Maritimes Liedgut mit vielen Überraschungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Merz 1 von 1

von Klaus Merz

erstellt am 20.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Das Herbstkonzert der Gesangsgruppe „Von de Waterkant“ hielt am Sonntag viele Neuerungen und Überraschungen parat. 350 Freunde maritimer Musik waren in das Theater in der Stadthalle gekommen.

Kapitän Franz Strompen und seine 16 Sänger präsentierten im ersten Block Lieder der Interpreten Hans Albers und Freddy Quinn, darunter „Nimm mich mit Kapitän…“ und „Junge komm’ bald wieder“. Sofort war Stimmung in der Halle – zunächst mit rhythmischem Klatschen und noch zögerlichem Mitgesang. Danach war „Trina Rüüsch“ (Inge Rohwer) mit ihren plattdeutschen Töntjes an der Reihe.

Mit dem „Rum aus Jamaika“ kam Chorleiter Franz Strompen selbst zum Solo – so wie insgesamt elf seiner Sänger. In einem zweiten Block begann der Chor mit dem Lied „Dat du min Leevsten büst“, um anschließend mit einer Liebeserklärung an den rauen Wind hoch im Norden zu flirten.

Nach der Pause gab es eine weitere Überraschung: Die 8 bis 13 Jahre alten „Geigenkids“ waren zu Gast und setzten einen gelungenen Alternativpunkt zu den maritimen Sängern.

Mit dem „Hamburger Veermaster“ und dem „Hamburger Fährjung“ kehrte der Chor an die Reeperbahn zurück, ebenso wie mit „Rolling Home“ und „La Paloma“ zu Hans Albers und Freddy Quinn. Dazwischen legte ihr Musik-Schiff mit dem Titel „Yesterday“ aber noch kurz bei den Beatles an.

Mit lang anhaltendem Beifall verabschiedete die vorwiegend ältere Generation im Theater Chor, Solisten und Gäste des Herbstkonzertes 2017.

Moderatorin Birgit Prasse versprach auch für das kommenden Jahr weitere Überraschungen mit der Gesangsgruppe.