Sprunghafter Anstieg : Marderhunde, Füchse und Waschbären: Eine Gefahr für Bodenbrüter

Anpassungsfähige Fleischfresser haben gerne Jungvögel und Eier auf ihrem Speiseplan. Jetzt schlägt der Deutsche Jagdverband Alarm.

von Wolfgang Blumenthal

01. Februar 2018, 19:00 Uhr

Neumünster/Flintbek | Einen „sprunghaften Anstieg“ der Einwanderer Waschbär und Marderhund meldet der Deutsche Jagdverband. Die anpassungsfähigen Fleischfresser haben gerne Jungvögel und Eier auf ihrem Speiseplan. Wie auch die Füchse, deren Bestand sich seit den 80er-Jahren verdreifacht habe – mit negativen Folgen für Bodenbrüter wie Kiebitz oder Feldlerche.

Während der Waschbär „offensichtlich nicht in der Lage ist, sich in der Fläche Schleswig-Holsteins auszubreiten“, so Ingo Ludwichowski, Landesgeschäftsführer des Naturschutzbundes, halte der Marderhund weiterhin Einzug. Vor allem entlang der Westküste. Trotz Jagd sei der Bestand „nicht einen Hauch von angekratzt“. Knapp 5200 Marderhunde sind 2016 nach dem jüngsten Vielfaltsbericht des Umweltministeriums im Norden erlegt worden. Vor 20 Jahren war es nur ein Tier. Bei Füchsen schwankt die Jagdstrecke demnach seit 20 Jahren um die 15.000 Tiere.

Vor allem mit Fallen könne den Tieren nachgestellt werden, sagt Christopher von Dollen, Chef des Arbeitskreises Niederwild beim Landesjagdverband. Auf Eiderstedt in Nordfriesland habe es auch Erfolge gegeben. Gleichwohl müsse „die Bejagung intensiviert werden, damit es bei Wiesenvögeln und Bodenbrütern nicht zur Artenverarmung kommt“.

Zudem drückt ein weiteres Problem: Marderhunde fressen zu Not auch Mais, sagen Ludwichowski und von Dollen. Und – ebenso wie Füchse – „machen sie sich auch über Nahrungsabfälle des Menschen her“.