Fußball-Oberliga Süd : Marcel Vones vom PSV Neumünster bald an der ZDF-Torwand?

Für das Traumtor des 30-jährigen Verteidigers kann ab sofort im Internet abgestimmt werden.

Avatar_shz von Jörg Lühn

03. September 2021, 14:52 Uhr

Ein Kunstschuss könnte einen angenehmen Nebeneffekt haben. Am vergangenen Sonntag erzielte PSV-Abwehrspieler Marcel Vones mit einem direkt verwandelten Eckball im Spiel der Fußball-Oberliga bei Preußen Reinfeld ein sogenanntes Traumtor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Neumünsteraner, die die Partie in Stormarn am Ende mit 3:1 für sich entschieden hatten. Im Amateurfußball-Portal fussball.de steht dieser Treffer jetzt zur Auswahl um einen Kandidatenplatz für das ZDF-Torwandschießen im legendären Aktuellen Sportstudio.

Als Sieger des Votings könnte der 30-jährige Kunstschütze der Grün-Weißen gegen einen prominenten Studiogast antreten. Der PSV-Medienbeauftragte André Lüneburg sendete einen Videoschnipsel der Aktion direkt an den Mainzer Lerchenberg. Konkurrenten von Vones beim Voting sind Hamid Amachnoug (Eberswalder SC) und Robert Häsen (SC Charlottenburg).