Polizei sucht Zeugen : Mann zerschlägt Scheibe im Regionalexpress von Neumünster nach Kiel

Der Unbekannte zertrümmerte die Scheibe mit einem Nothammer. Die Polizei sucht ihn nun mit Personenbeschreibung.

27. Juli 2020, 14:45 Uhr

Neumünster | Die Tat liegt schon zehn Tage zurück und wurde im Zug von Neumünster in Richtung Kiel begangen. In der Nacht zu Freitag, 17.Juli, zwischen 0.15 und 2 Uhr in Höhe Bordesholm stand der bisher unbekannte Täter im Waggon auf und begab sich zu einer Sitzreihe weiter hinten im Zug.

Dort saßen zu diesem Zeitpunkt ein junger Mann mit hellblauer Jeans und bordeauxrotem Sweatshirt sowie eine blonde junge Frau in einem grünen Sweatshirt und dunkelblauer Jeans. Der Täter sprach die beiden jungen Leute an und riss gleichzeitig den Nothammer aus der Halterung.

Motiv unklar

Die jungen Leute ergriffen verstört die Flucht, blieben zwei Sitzreihen weiter hinten stehen, während der Mann auf die Scheibe des Zuges einschlug und sie zerstörte. Über sein Motiv für diese Tat könne die Bundespolizei in Kiel nur spekulieren, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 180 bis 185cm groß, kurze, dunkelblonde Haare, Oberlippen- und Kinnbart, dunkles T-Shirt mit buntem Aufdruck und blaue Jeans Die vorliegenden Bilder der Videoüberwachung legen nahe, dass sich der Unbekannte an der linken Hand durch Glassplitter verletzt haben könnte.

Die Bundespolizei Kiel bittet Zeugen der Tat sich zu melden. Insbesondere sprechen wir hier den jungen Mann und die junge Frau an, die die Tat aus nächster Nähe gesehen haben. Täterhinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Kiel unter der Telefonnummer: 0431/98071210 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle.