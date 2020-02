Volkshaus in Neumünster : Malte Petersen und Bernd Lenz unterhielten mit der Normalität des Verrücktseins

Einen Themenabend voller Lyrik und Gesang erlebten 120 Gäste im Tungendorfer Volkshaus.

Avatar_shz von shz.de

16. Februar 2020, 15:29 Uhr

Die Besucher im Volkshaus sahen und hörten von Malte Petersen (Gesang und Piano) und Bernd Lenz (Lyrik), was sich in ihrem beruflichen Umfeld im Krankenhauses so alles ereignet. Sie sind beide Fachkrankenpfleger für Psychiatrie.

Lenz verriet, dass die WHO ein Prozent der Weltbevölkerung als schizophren einstufe, „das sind für Neumünster 800, das ist schon was.“ Petersen gestand, dass er bei seiner langjährigen Betreuung der Kranken „wahnsinnig“ viel mitgenommen habe. Mit solchen, oft sehr hintergründigen Wortspielen, gelang es den beiden Akteuren, für eine gelassene und heitere Stimmung im Saal zu sorgen.

Ihre Gäste erlebten aber auch Wechselbäder der Gefühle, weil deutlich wurde, mit welchen Schicksalen von Menschen die beiden täglich zu tun haben. So sang Petersen von der Wahl zwischen Illusion und traumhafter Depression.

Lenz berichtete vom täglichen Wahnsinn im Pflegeheim und schloss mit der Zeile: „Ich lebe noch, aber wozu?“ Doch er brachte das Publikum sofort wieder zum Schmunzeln.

Insgesamt verrieten die gefühlvollen Lieder von Petersen, wie etwa das Lied vom Starksein in der Krankheit, und die Lyrik von Lenz einiges über ihren schweren Alltag, der von den Fachkrankenpflegern und auch von den Patienten einiges abverlangt.

Doch verrückt sein sei doch nur etwas „verrückt“ von der Realität. Es komme auf den Standpunkt an, meinten beide und dabei überwog der Humor, auch nach ihrer langjährigen speziellen Tätigkeit. Sie betonten, dass sich ihre Episoden, die sie auf die Bühne brachten, alle in der Praxis zugetragen hätten.

Lenz und Petersen blickten im Programm auch über die Psychiatrie hinaus und geißelten mit Sozialkritik die Verrücktheiten der gegenwärtigen Welt. Bei Petersens Lied über die Diskussion zum Tierwohl hieß es „Mensch, was habe ich dir bloß angetan?“ Lenz sprach über „Bioverarschung“, Umweltsünden sowie „Massenmord am Urlaubsort“ und lieferte eine „Anleitung zum Mobbing“.

Marita und Malte Petersen sangen gemeinsam „Brigde to your heart“, und mit einem besinnlichen Duett verabschiedeten sich Lenz und Malte Petersen mit der Liedzeile: Immer wieder „Zuversicht auf einen neuen Tag.“ Die Gäste spendeten stehende Ovationen.