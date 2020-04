corona in Neumünster : Maikundgebungen von der Straße ins Internet verlegt

Gewerkschaften reagieren mit einem Livestream auf die geltenden Kontaktbeschränkungen.

Christian Lipovsek

23. April 2020, 14:33 Uhr

Die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai werden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie von der Straße ins Internet verlegt. „Das ist ein Novum, das es seit 1949 noch nicht gegeben hat. Aber es ist auch ein wichtiges Zeichen, dass für uns die Gesundheit der Menschen oberste Priorität hat“, sagt Gewerkschafter und Linken-Ratsfraktionschef Jonny Griese. Tobias Klaassen, Regionssekretär in der Kielregion des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), betont, der regionale Charakter der Veranstaltung solle dennoch beibehalten werden.

Die digitale Kundgebung des Bundesvorstands unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ ist von 11 bis 14 Uhr als Livestream geplant. „Es wird ein buntes Programm geboten aus Musik und Rednern. Alle Bereiche wie Jugend, Frauen, Senioren oder die Betriebsräte und auch die Verbände aus den Bundesländern werden Beiträge zusteuern“, sagt Klaassen. Die auch für Neumünster zuständigen Kieler haben bereits ab 9.30 Uhr ein sogenanntes „Warm-Up“ vorbereitet. Via Livestream soll es unter anderem eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Regionsgeschäftsführer Frank Hornschu mit dem DGB-Nord-Vorsitzenden Uwe Polkaehn, Jonas Griese von der DGB-Jugend und Francesca Groba von Verdi geben. Per Videoschalten stellen regionale Ehrenamtler sich und ihre Arbeit vor. Im Anschluss wird dann auf die Bundesveranstaltung weitergeleitet.

Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter www.kielregion.dgb.de und auf dgb.de im Internet.

Im Anschluss, am Donnerstag, 7. Mai, um 16 Uhr werden der DGB, Verdi, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und das Friedensforum an den 75. Jahrestag zur Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai gedenken. Im Friedenshain soll dazu ein Kranz niedergelegt werden.