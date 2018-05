Buntes Programm : Maifeiern mit Regen und Wind

150 Demonstranten trotzten dem Wetter und zogen durch die Stadt. Am Gewerkschaftshaus und am Kantplatz gab es ein buntes Programm. In Wittorf steht der Maibaum.

von Alexandra Bury

02. Mai 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Nein, das Wetter war gestern am 1. Mai kein Vergnügen: Sowohl beim Demonstrationszug des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) als auch beim Maibaumfest auf dem Kantplatz in der Böcklersiedlung dominierten Regenschirme und bibbernde Besucher.

„In zehn Jahren ist es das erste Mal, dass wir so ein schlechtes Wetter haben. Sonst war der Kantplatz immer brechend voll“, meinte Bärbel Steen vom Verein „Hilfspunkt“, der das Fest ausgerichtet hatte. Viele Flohmarktbetreiber hatten dort schon kurz nach 10 Uhr die Nase voll vom Regen und packten ihren durchweichten Krimskrams wieder ein. „Das Rumstehen hier bringt nichts“, meinten die Schwestern Yvonne Schilling und Daniela Graupner. Dennoch ließen sich Veranstalter und Gäste die gute Laune nicht vermiesen und wärmten sich bei Kaffee und Live-Musik.

Mit der Überraschung für ihren Mann Hans-Jürgen, bekannt als „Fiete“ Steen, mussten sich Bärbel Steen und der Verein „Hilfspunkt“ bis etwa 11 Uhr gedulden. Dann wurde er vom Verein und der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger sowie ihrem Mann Erhard Christian Schättiger für seinen zehnjährigen Vorsitz geehrt. Der Mädchen-Musikzug heizte mit frischer Blasmusik ein.

Auch vor dem Gewerkschaftshaus an der Carlstraße war das Publikum nicht so zahlreich wie sonst. Dennoch wurde an den Ständen der befreundeten Organisationen (Amnesty International, Bündnis gegen Rechts, Alevitischer Kulturverein, Verein für Toleranz und Zivilcourage) sowie im Tafel-Café „Müßiggang“ fröhlich geplauscht.

Während der Maikundgebung sprach sich Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), für mehr Bildungsgerechtigkeit aus. „Bundesweit werden 37 Milliarden Euro nur für Schulen benötigt. Schleswig-Holstein hängt in Sachen Bildungsinvestition ganz weit hinten, pro Schüler gibt es hier im Schnitt 2000 Euro weniger als in Hamburg“, meinte sie.

Los ging die Feier zum „Tag der Arbeit“ bereits am Großflecken. Dort sammelten sich rund 150 Menschen und marschierten durch die Stadt zum DGB-Haus. Mit Bannern und Flaggen in den Händen sprachen sie sich für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit aus.

Einen sonnigen Tanz in den Mai hatten am Montagabend gut 180 Wittorfer: Beim traditionellen Errichten des Maibaums vor der Grundschule an der Lindenstraße schien ihnen die Sonne in die Gesichter, während sie gemeinsam mit dem Chor Einigkeit Wittorf Frühlingslieder sangen.