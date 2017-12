Daldorf : Märchenzeit im Wald

vergrößern 1 von 1 Foto: Seiler 1 von 1

von Ralf Seiler

erstellt am 02.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Daldorf | „Das könnte die schönste Waldweihnacht werden, zu der der Erlebniswald Trappenkamp je eingeladen hat“, sagt Erlebniswaldleiter Stephan Mense voller Vorfreude auf das große Waldweihnachtswochenende vom 8. bis zum 10. Dezember.

Nicht nur auf dem zauberhaften Märchenpfad der Elly-Heuss-Knapp-Schüler aus Neumünster wird mit dem „Froschkönig“ Premiere gefeiert. 45 Studenten aus dem Bereich Freizeit, Tourismus und Kulturarbeit der Schule sind dieses Jahr dabei, um die Waldweihnacht zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie zu machen.

Am Freitag, 8. Dezember, startet die Waldweihnacht mit einem kleineren Dämmerungsprogramm von 16 bis 20 Uhr mit Bastelständen, Essen und Trinken und dem Kaspertheater. Sonnabend und Sonntag gibt es das volle Programm vom Wichtelwald über noch mehr Bastelstände und kulinarische Angebote als in den Vorjahren. „Wir haben die Zufahrt mit einer ausgeschilderten Extraeinfahrt zu den Parkplätzen und einem Fußweg aus Richtung Daldorf verbessern können“, sagt Mense. Außerdem gibt es jetzt einen Lageplan für die Besucher, die hierauf alle Angebote auf dem Gelände finden können. Insgesamt gibt es dieses Jahr 90 Aktionen wie Märchenwald Weihnachtsbäckerei, Adventskalender und den Weihnachtsmann an der Hochseilrutsche





>Öffnungszeiten und Preise:

Freitag, 8. Dezember: 16 bis 20 Uhr kleine Waldweihnacht mit reduziertem Angebot und ermäßigtem Eintritt: Erwachsene: 5 Euro, Kinder: 4 Euro, Familien ab 3. Kind frei.

Sonnabend, 9. Dezember: große Waldweihnacht von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: Kinder 5 Euro, Erwachsene 10 Euro, Familien: 25 Euro.

Sonntag, 10. Dezember: große Waldweihnacht von 11 bis 18 Uhr, Eintritt wie Sonnabend. Jahreskarteninhaber können jeweils einen Extrazugang nutzen, um die Eingänge zu entlasten.