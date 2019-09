Märchen für die Großen

von Susanne Otto

03. September 2019, 14:30 Uhr

Wattenbek | Der Autor, Rezitator und leidenschaftliche Musiker Klaus Michelsen wird am Freitag, 6. September, ab 20 Uhr ein letztes Mal mit seinen zauberhaften selbstverfassten Märchen die Gäste im gemütlichen Ambiente der Wattenbeker Räucherkate in ein Abenteuerland entführen. Mit viel Einfühlungsvermögen und Humor wird er singen, poltern und wispern, mal mit oder mal ohne Akkordeon und hält so manche Überraschung bereit, so dass sich sein Publikum selbst in eine Märchenwelt versetzt fühlt. Wer diesen Abend miterleben möchte, sollte sich anmelden bei Petra Steffens unter Tel. 01 73/1 47 43 62, denn die Platzzahl ist begrenzt.