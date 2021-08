Hauptversammlung in Neumünster : Lutz Törper geht beim TSV Gadeland in die letzte Amtszeit

Der 1152 Mitglieder starke Verein plant zukünftig mit einem hauptamtlichen Vorsitzenden.

Neumünster | Traditionell mit einem Gongschlag eröffnete Lutz Törper, 1. Vorsitzender des TSV Gadeland, am Donnerstagabend die Jahreshauptversammlung seines Vereins in der Aula der Grundschule Gadeland. 30 stimmberechtigte Mitglieder sowie fünf Gäste waren mit von der Partie. Mit 1152 Vereinsangehörigen zählt der TSV Gadeland in der Neumünster-Rangliste mit Platz 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.