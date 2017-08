Neue CD : Lustige Lieder für Kinder

vergrößern 1 von 2 Foto: Statt-Theater 1 von 2

Neumünster | „Viele kleine Schritte, die machen Spaß, kommt mit, wir geben Gas“: Dazu klatschen die Kinder in die Hände und drehen sich im Kreis – eingängige Melodien und Texte, die sich leicht merken lassen, dazu jede Menge Spaß und und Mitmach-Bewegungsspiele – „viele kleine Schritte“ ist der Titel der neuen CD des „Liederlukas-Trios“, einem Musikprojekt des Statt-Theaters. Das Trio - Ricarda Bigale (Flöte, Ukulele), Lukas Johannsen (Akkordeon), Daniel Klauke (Gitarre) – gründete sich vor rund einem Jahr.

„Wir wollten eine Alternative zur traditionellen Mitspielaktion, und es entstand die spontane Idee, mehr Musik für Kinder in Neumünster zu machen“, sagt Lukas Johannsen (30), der als Mitglied der Gruppe „Schall und Rauch“ und als „Lieder-Lukas“-Straßenmusikant bekannt ist. Alle drei sind Pädagogen; Daniel Klauke (34) ist den Zuschauern außerdem als „Grimmbart“ bei „Invidia“ und Dorfsheriff bei „Esperanza“ bekannt. Lukas Johannsen arbeitet in Kiel als Musikerzieher in einer Kita mit dem Schwerpunkt Musik und hat seine private Begeisterung zum Beruf gemacht.

Bereits vor einigen Jahren sollte ein Stück nur für Kinder entstehen, das den Arbeitstitel „Zank und Keif“ hatte und Kindern spielerisch vermittelte, wie man am besten einen Streit schlichtet. Doch durch die intensiven Proben für „Invidia“ blieb das Projekt liegen. 2016 komponierte, experimentierte und probte das Trio über ein halbes Jahr, griff das vorhandene Material wieder auf; es entstanden aber auch komplett neue Lieder. Nach ersten Auftritten auf der Kindermeile der Holstenköste und in Kindergärten kamen die ersten Anfragen nach einer CD. Dann fragte die bundesweit tätige Eltern-Kind-Initiative „Family Steps“ an, ob das Trio Lieder für ihre Kurse komponieren könne – und unterstützte das CD-Projekt. Im Mai 2017 verwandelte sich die Theaterrequisite des Statt-Theaters in eine große Aufnahme-Kabine. „Uns war es wichtig, aus unserem breiten musikalischen Repertoire zu schöpfen, um eine vielfältige und für Kinder interessante CD zu entwickeln“, sagt Lukas Johannsen.

Herausgekommen ist eine CD mit bunter Instrumentierung und einer Mischung aus fetzigen Mitmachliedern und ruhigen Songs zum Lauschen. Der Musikstil ist mal rockig, auch rhythmischer Ska oder fröhliche Zirkus-Polka werden eingesetzt. Alle Lieder können mit Körpereinsatz gesungen werden: Beim „Wackelwatscheltanz“ wird nach Herzenslust gewatschelt und mit dem Hinterteil gewackelt, bei der „Tiersafari“ geht es auf musikalische Reise zu Elefanten, Krokodilen und Gorillas, die sich auf die Brust trommeln. Beim Afrika-Tanzlied lässt das Liedermacher-Trio die Löwen brüllen.

Die CD kostet 10 Euro, sie ist bei der Buchhandlung Krauskopf, Großflecken 32, der Boutique Dreams by Laura, Lütjenstraße 10 und im Geschäft Kleiner Floh, Großflecken 55, erhältlich.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 25.Aug.2017 | 10:00 Uhr