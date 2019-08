R.SH-Kindertag in Neumünster : Lukas Rieger, Lotte, Jannik Brunke und Taylor Luc Jacobs treffen

Courier und R.SH verlosen am Donnerstag je ein Meet & Greet mit den Künstlern.

von Gabriele Vaquette

21. August 2019, 10:49 Uhr

Neumünster | Seinen Lieblingskünstler persönlich vor dem Auftritt treffen, mit ihm ins Gespräch kommen und fragen, was man immer schon wissen wollte: Das kann für vier Courier-Leser wahr werden. Denn Radio Schleswig-Holstein (R.SH) und der Holsteinische Courier verlosen je ein Meet & Greet für Lukas Rieger, Lotte, Jannik Brunke sowie Taylor Luc Jacobs – die musikalischen Top-Acts beim R.SH-Kindertag am Sonntag, 25. August, von 10 bis 18 Uhr auf dem Holstenhallengelände.

Alle vier Künstler sind junge Sterne am Musik-Himmel mit nationalen Erfolgen und wachsender Fanschar.

Lotte (23) ist Sängerin und Songschreiberin und begeisterte vor zwei Jahren mit ihrer Hitsingle „Pauken“; jetzt erscheint im Herbst ihr zweites Album „Glück“. Vorher ausgekoppelt wurde die Single „Schau mich nicht so an“ – eine frische und aktuelle Botschaft, das Leben optimistisch zu leben und den Kopf auch mal auszuschalten.

Lukas Rieger (20) hat bereits über drei Millionen Fans, sang schon mit elf Jahren im eigenen Kinderzimmer und startete auf You-Tube durch. Vor zwei Jahren erzählte sein Buch „Der Lukas Rieger Code“ vom Traum, ein Popstar zu werden; sein drittes Studioalbum „Justice“, das im Mai herauskam, spiegelt den modernen Zeitgeist, offenbart Persönliches und Neues von ihm als Musiker und Mensch.

Taylor Luc Jacobs (24) gewann beim größten Nachwuchsprojekt für junge Pop- und Musicalkünstler den Titel des besten männlichen Teilnehmers; inzwischen schreibt und komponiert er für sich und auch andere Künstler. Durch die Teilnahme bei DSDS 2019 ist er aktuell sehr bekannt und präsentiert in seinen Songs viel Gefühl.

Jannik Brunke (22) aus Norddeutschland spielt handgemachte Musik – alles selbst und auf jedem Instrument; auch die Videos dreht er in Eigenregie. Ihm ist die Authenzitität wichtig, was ihm eine eingeschworene Fangemeinde brachte – und seine ersten Songs wie „Nicht Ich“ oder „Wellen“ so beliebt machen.

> Wer ein Greet & Meet gewinnen möchte, ruft am heutigen Donnerstag, 22. August, von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 01378-407774 an (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de). Jeder Anrufer muss unbedingt seinen Lieblingskünstler nennen (nur eine Nennung), außerdem deutlich seinen Namen, Adresse und Telefonnummer (am besten eine Handynummer). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden dann persönlich benachrichtigt.