Neumünster : Lütjenstraße sorgt für Streit

CDU-Fraktionschef Gerd Kühl nennt drohende „Dauerbaustelle“ eine Gefahr für den Handel.

von Rolf Ziehm

26. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Die CDU fährt wegen der drohenden „Dauerbaustelle Lütjenstraße“ schweres Geschütz auf: Gebuddelt werde schon jetzt, „aber die Steine für die Erneuerung des Gehwegs wurden von der Bauverwaltung nicht bestellt“, kritisiert der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Gerd Kühl. Die Steine könnten wegen langer Fristen erst im Dezember geliefert werden.

Mehr zum Thema Neumünster : Es wird eng in der Lütjenstraße

Wenn die Lütjenstraße so lange Baustelle bleibe, werde das „einige Geschäftsleute an den Rand des Ruins bringen“, so Kühl. Er nennt es „verantwortungslos, Geschäftsinhabern über einen solchen Zeitraum eine Baustelle vor dem Geschäft zumuten zu wollen“. Nina Wagner ist die Inhaberin des Cafés „Fräulein Frieda“ und bestätigt: „Es kommen weniger Gäste.“ Eine Außengastronomie sei zurzeit gar nicht möglich. Tische, Stühle und die Werbetafel dürfe sie nicht aufstellen – wohl aber weiter dafür 24 Euro im Monat zahlen. Klaus Ruser (Photo Ruser) hat nach eineinhalb Wochen Bauzeit dagegen noch nicht feststellen können, dass die Kundenfrequenz spürbar zurückgegangen sei.

Die CDU fordert: Nach Abschluss der Arbeiten im ersten Bauabschnitt sollen die Straße wieder hergerichtet werden und die Arbeiten erst wieder aufgenommen werden, wenn die Steine geliefert seien. Der Oberbürgermeister sei gefordert, seine Verwaltung auf Zack zu bringen.

Bauen fällt in das Ressort von Stadtbaurat Thorsten Kubiak. Der erklärt auf Courier-Nachfrage, dass das Klinkerpflaster nicht von der Stadt, sondern vom Auftragnehmer, also der Tiefbaufirma, gestellt werde und Ende Juli geliefert werden solle. Kubiak: „Es wird keine offenen Baugruben über längere Zeiträume geben.“ Nach dem ersten Bauabschnitt werde es auf 1,50 Metern Breite für eine Übergangszeit eine begehbare verfestigte Oberfläche aus Fräsmaterial geben. Zur Not asphaltiere man die auch noch. Kubiak: „Die Gesamtbauzeit ändert sich nicht. Ende November wollen wir fertig sein.“

Klaus Ruser macht auf ein anderes Problem aufmerksam: „Die alten Leitungen liegen anscheinend anders als gedacht.“ Die Ordnungsbehörde habe die Geschäftsleute aufgefordert, Waren- und Werbeaufsteller zu entfernen, weil ein Mindestdurchgang von 2,50 Metern nötig sei. „Das ist jetzt im Eingangsbereich der Lütjenstraße gar nicht möglich. Einen Rettungsweg gibt es nicht.“ Doch hier widerspricht die Berufsfeuerwehr. Die Landesbauordnung sage, dass ein Rettungsweg von 50 Metern zumutbar sei, betont Wilhelm Duda, Arbeitsgruppenleiter für den vorbeugenden Brandschutz. „Wir können von beiden Seiten die Baustelle anfahren“, so Duda.