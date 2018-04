Neumünster : Logistikdrehscheibe im Land

Mehr als 100 Besucher informierten sich am Tag der Logistik bei Voigt und am Kombiverkehrsterminal.

von Rolf Ziehm

20. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Das Thema Logistik bewegt Neumünster: Die Stadt ist mit rund 30 Logistikunternehmen zentrale Drehscheibe des Warenverkehrs in Schleswig-Holstein und mit mehr als 5000 Arbeitsplätzen einer der Job-Motoren. Rund 100 Besucher interessierten sich gestern am „Tag der Logistik“ für die Vorträge und Einblicke bei Voigt und am Kombiverkehrsterminal Schiene/Lkw an der Max-Johannsen-Brücke.

„100 Gäste sind neuer Rekord. Das zeigt, dass wir in Neumünster fantastische Logistik-Lösungen bieten. Die großen Handelsunternehmen als Partner sitzen auch in Neumünster und sind ja auch selbst Logistiker“, sagte Holger Matzen, Vorsitzender der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein und zugleich Leiter der Kontraktlogistik bei Voigt.

Voigt gab für den Tag der Logistik schon einmal Einblick in eine Halle des noch im Bau befindlichen Stückgutumschlagterminals an der Herbert-Voigt-Straße im Industriegebiet Süd. Das Gebäude ist mit seinen Elektrowärmepumpen, der Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Batteriespeicheranlage energieautark.

Das Thema Elektro-Mobilität prägte auch die kleine Informationsmesse. Die Firma DHL zeigte hier eins ihrer E-Streetscooter-Fahrzeuge, die Firmen Crown und SBS Batterien Stapler mit modernem Lithium-Ionen-Batterieantrieb.

Im Vortragsprogramm stellte Limal-Geschäftsführer Andreas Voswinckel den neuen Ausbildungsberuf des E-Commerce-Kaufmanns vor. Limal ist einer der größten deutschen Verkaufsdienstleister auf Online-Marktplätzen wie Ebay oder Amazon und eines der ersten Unternehmen, die solche Kaufleute ausbilden. Logistik sei eben weit mehr als der Lkw-Fahrer, so Holger Matzen: „Wir benötigen im globalen Wettbewerb Fachleute.“ Auch deshalb werbe man an diesem Tag für die Logistikberufe und den Logistikstandort Neumünster.

„Der Handel ist im Wandel“ lautete Voswinckels zentrale Botschaft. Der Online-Handel habe Wachstumsraten von 10 bis 12 Prozent pro Jahr und werde viele stationäre Händler verdrängen.

Schon jetzt werde jede zweite Paketsendung durch den Versandhandel auf die Reise geschickt, konnte Thomas Resech bestätigen. Der neue Niederlassungsleiter der DHL am Krokamp sprach über die Herausforderung der „letzten Meile“ zum Kunden.

Dass Neumünster durchaus wieder eine Drehscheibe für den Güterumschlag via Schiene und Lkw werden könne, zeigte Ingo Dewald (Intermodal/Norddeutsche Eisenbahngesellschaft). An der Brückenstraße wird zurzeit das Verladeterminal für den kombinierten Verkehr Bahn / Lkw ausgebaut.