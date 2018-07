Neumünstrum : Lockere Sitten

Die Kinderstadt erlaubt Ehen zu dritt und die Stadträtinnen wollen heiraten. Außerdem übersteht Bürgermeister Fabian Schmidt eine erste politische Krise.

19. Juli 2018, 10:00 Uhr

Neumünster | Neumünstrums Stadtoberhaupt, Bürgermeister Fabian Schmidt (15), hat seine erste Amtskrise überstanden. Das Rechnungsprüfungsamt hat gestern die Finanzen der Kinderkommune unter die Lupe genommen und dabei keine Unregelmäßigkeiten in der Buchführung festgestellt.

„Ich bin erleichtert und froh. Damit dürften die gegen mich erhobenen Vorwürfe wohl endgültig vom Tisch sein“, kommentierte Fabian das Ergebnis der Prüfung gegenüber dem Courier. Ausführlich will heute der Neumünstrum-Bote, die Kinderstadt-Zeitung, über die Affäre berichten.

Fabian war am Dienstag als erster Bürgermeister Neumünstrums überhaupt mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden. Er erhielt 75 von 208 abgegebenen Stimmen. Bereits während der laufenden Wahl machten in Neumünstrum Gerüchte die Runde, Fabian habe während seiner ersten Amtszeit vergangene Woche heimlich Gelder aus der Stadtkasse für private Schleckerei-Einkäufe abgezweigt.

Neumünstrumer hatte daraufhin mit einer Unterschriftenliste gegen Fabian polemisiert und einen Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister gefordert. Dem war der Bürgermeister allerdings mit der Anrufung des Rechnungsprüfungsamtes zuvorgekommen. „Ich hoffe, dass nach dem entlastenden Statement der Prüfer jetzt wieder Ruhe einkehrt“, sagte der Bürgermeister. „Ich reiche auch denjenigen die Hand, die bei der Bürgermeisterwahl gegen mich waren.“

Verlorenes Vertrauen will der Verwaltungschef jetzt offenbar auch durch besonders liberale Sozialgesetzgebung zurückgewinnen: Wie die beiden ebenfalls am Dienstag gewählten Stadträtinnen Mareinje Spiegel (13) und Katharina Krüger (14) gestern bestätigten, sollen in Neumünstrum ab sofort standesamtliche Trauungen möglich sein – und zwar nicht nur zwischen Jungs und Mädchen, Mädchen und Mädchen und Jungs und Jungs: „Auch eingetragene Dreier-Bünde sind möglich“, versichern sie. Auch die beiden Stadträtinnen selbst wollen die liberalen Regelungen nutzen und heute vor das Standesamt treten: „Wir haben uns erst auf dem Amt kennengelernt und finden uns gut“, sagen die beiden Partnerinnen in spe. Spekulationen, ihre Heirat sei politisch motiviert, wiesen die beiden Stadträtinnen gestern entschieden zurück: „Damit hat das nichts zu tun.“

