Höhe Parkplatz Ohe : Lkw durchbricht Leitplanke – Stau auf A7

Die Fahrbahn Richtung Norden wurde voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

von shz.de

16. April 2018, 10:00 Uhr

Auf der A7 fuhr am Montagmorgen in Richtung Norden ein Lkw in die Mittelschutzplanke. Der Unfall ereignete sich gegen 8.16 Uhr in Höhe des Parkplatzes Ohe zwischen Warder und Rendsburger Kreuz. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste voll gesperrt werden.

Der Verkehr konnte über den Parkplatz Ohe umgeleitet werden. Polizeiangaben zufolge war noch ein weiterer Lkw in den Unfall verwickelt. Ein Fahrstreifen Richtung Süden sollte etwa eine Stunde nach dem Unfall wieder freigegeben werden. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?