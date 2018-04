Aukrug : Live im Stall dabei sein

Der Hof Ratjen in Aukrug ist jetzt Erlebnishof und bietet per Webcam Einblicke in die Landwirtschaft.

von Hans-Jürgen Kühl

06. April 2018, 11:28 Uhr

Aukrug | Der Hof Ratjen in Aukrug geht neue Wege, um Landwirtschaft erlebbar zu machen. Das Leben auf einem Bauernhof können Kinder bei den monatlichen „Jahreszeiten-Kursen“ kennenlernen. Mirja und Harder Ratjen haben das zweite Standbein ihres Milchviehbetriebs erweitert: Ihr Ferienhof ist nun auch ein „Erlebnisbauernhof“. Neu sind auch zwei Webcams: eine im topmodernen Kuhstall und eine in der Abkalbebox.

„Wir wollen unseren Gästen die Landwirtschaft so zeigen, wie sie ist“, sagt Harder Ratjen. „Wir wollen zeigen, mit welch einem zeitlichen und arbeitstechnischen Aufwand die Produktion von Lebensmitteln verbunden ist.“ Öffentlichkeitsarbeit sei für die aktive Landwirtschaft heutzutage ganz wichtig, und da gebe es auch „auf Seiten der Landwirte vieles, was man besser machen“ könne, weiß der Milchviehbauer und Gemeindevertreter. „Wir wollen zu einem besseren Verständnis für das Handeln der Landwirte beitragen“, ergänzt Mirja Ratjen.

Seit 1991 verfügt der Milchviehbetrieb Ratjen in Aukrug-Homfeld über Ferienwohnungen. „Bei den Gesprächen mit unseren Gästen haben wir festgestellt, dass das Bild, das sich Stadtbewohner von der Landwirtschaft machen, oft nicht der Realität entspricht“, erzählt Harder Ratjen.

Um nun ein realitätsgerechtes Bild von der modernen Landwirtschaft zu vermitteln, fangen die Ratjens bei den Jüngsten an. Schon seit mehr als einem Jahr sind die „Wildschweine“ der neuen Outdoor-Gruppe des Aukruger Kindergartens Stammgäste auf dem Hof in Homfeld. Jeden Mittwoch verbringen die „Wildschweine“ bei den Ratjens, entweder auf dem Gelände des ausgesiedelten Kuhstalls oder mitten im Dorf auf dem Ferienhof. Auch die Mädchen und Jungen der Aukrugschule sind regelmäßig in Homfeld zu Gast.

Seit einem halben Jahr sind auf dem Hof zwei Webcams installiert, die man sich auf www.ferienhofratjen.de anschauen kann.

2016 wurde der Hof von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zu einem der zehn schönsten „Ferienhöfe des Jahres“ des gesamten Bundesgebiets gekürt (wir berichteten); jetzt nahmen die Ratjens in Frankfurt die Ehrung für 25-jährige Erfüllung der DLG-Gütesiegel-Kriterien entgegen. Genau der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt: Ab sofort firmiert der Ferienhof nämlich auch als „Erlebnisbauernhof“. „Das ist ein neuer Betriebszweig, für den wir extra eine Bauernhofpädagogin fest angestellt haben“, erläutert Mirja Ratjen. Kristina Pahl, die ihren pädagogischen Abschluss im Sommer absolvieren wird, leitet das erste neue Angebot des Erlebnisbauernhofs: monatliche „Jahreszeiten-Kurse“ für Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis zwölf Jahren. „Da können die Kinder einmal im Monat das Leben auf dem Bauernhof miterleben“, erklärt Mirja Ratjen. Mit anzupacken, gehört zum pädagogischen Programm. Die Kinder können zum Beispiel Lämmer füttern, Ponys striegeln, beim Melken helfen, Tierboxen ausmisten, Kartoffeln pflanzen oder Äpfel ernten. Am 17. April startet der erste „Jahreszeiten-Kurs“.

