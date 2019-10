Neuer Schüleraustausch in Neumünster : Lisa und Dana – eine neue Freundin aus Israel

Die Klaus-Groth-Schule hatte erstmals Austauschschüler aus Israel zu Gast. Gemeinsam arbeiten die Jugendlichen an einem Theaterprojekt.

von Dörte Moritzen

07. Oktober 2019, 19:06 Uhr

Fröhlich laufen Lisa Schwartze (14) und Dana Wiezman (16) nebeneinander durch die Flure der Klaus-Groth-Schule, machen Selfies mit ihren Handys, immer wieder stecken sie die Köpfe zusammen und lachen. Es scheint, als würden sich die Freundinnen schon ewig kennen. Doch die beiden Teenager sind sich erst vor wenigen Tagen erstmals begegnet – bei einem neuen Schüleraustausch des Neumünsteraner Gymnasiums mit dem „Tichon HaMoschava“-Gymnasium in Zichron Yaacov nahe Haifa in Israel.

Von jeder Schule nehmen 15 Jugendliche an dem Programm teil. Aus Neumünster sind es Jugendliche aus den Klassenstufen 9 bis 12, die alle im Fach Darstellendes Spiel aktiv sind. Die jungen Israelis sind alle 16 oder 17 Jahre alt und belegen an ihrer Schule einen Theaterschwerpunkt. Denn: Ziel des Projektes ist es, nicht nur die jeweilige Kultur im Gastland kennenzulernen, sondern auch gemeinsam an einem Theaterprojekt mit dem Titel „Deutsch-israelische Szenencollagen formen ein Ganzes“ zu arbeiten.

Dabei geht es um die Identitätsfindung junger Menschen in unterschiedlichen und doch ähnlichen Kulturen im Kontext einer globalisierten Welt. Durch das Theaterprojekt haben die Schülerinnen und Schüler eine gemeinsame Grundlage, um aktiv zu sein, sich kennenzulernen und sich auszutauschen, heißt es von Seiten der Klaus-Groth-Schule.

Bereits Wochen vor dem ersten Treffen hatten die Schüler rund 3000 Kilometer von einander entfernt geprobt. Während die Jugendlichen in Zichron Yaacov den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Shoa (nationalsozialistischer Völkermord) legen und dabei unter anderem sehr professionelle Tanzszenen erarbeiteten, beschäftigen sich die jungen Klaus-Groth-Schüler mit ihrer nationalen Identität, zeigen Szenen über Kommunikation und wagen einen Blick in die Zukunft.

Während des knapp einwöchigen Aufenthalts kurz vor den Herbstferien in Neumünster wurden die einzelnen Elemente erstmals zusammengefügt, geprobt und in der Herbert-Gerisch-Stifung, die das Projekt organisatorisch unterstützte, in englischer Sprache der Öffentlichkeit präsentiert. Beim Gegenbesuch in Israel Ende Oktober wird das Gemeinschaftswerk erneut aufgeführt.

Doch der Austausch ist weit mehr als ein gemeinsames Theaterprojekt. Das zeigt auch die Begegnung von Dana aus Israel und Lisa aus Neumünster deutlich. Was vor einigen Wochen mit ersten Nachrichten über den Onlinedienst Instagram begann, fühlt sich für die beiden Mädchen längst wie eine vertraute Freundschaft an. „Wir haben die gleichen Interessen und einen ähnlichen Geschmack“, erzählen beide lachend. „Deshalb waren wir am Wochenende zusammen in Hamburg shoppen.“ Und auch abends ziehen die beiden Gast-Schwestern gern gemeinsam los. „Bei irgendeinem ist immer ’ne Party – ohne Lehrer“, betonen sie auf Englisch. Ihr gutes Verhältnis ist in der Gruppe nämlich keine Seltenheit.

„Die verstehen sich alle prima. Alle sind offen, herzlich, freundlich – vom ersten Moment an hat alles gestimmt“, sagt Inga Hilscher begeistert. Sie ist Lehrerin für Französisch, Geschichte und Darstellendes Spiel an der Klaus-Groth-Schule und Initiatorin des Austausches. Seit sie vor zweieinhalb Jahren eine Fortbildung in Israel machte, ist sie begeistert von Land und Leuten und wollte diese Eindrücke auch an ihre Schüler weitergeben. Nach Absprache mit der Schulleitung begann sie, die Möglichkeiten auszuloten und konnte schnell die Organisation „Dialog – die Bildungsstätte für interkulturelle Begegnungen“ als Kooperationspartner gewinnen. Die stellte den Kontakt zum „Tichon HaMoschava“-Gymnasium und der israelischen Lehrerin Irena Shulmann her und gab außerdem Tipps, um Fördergelder einzuwerben.

Neben dem Theaterprojekt wurde in den vergangenen Tagen auch eine Fahrt in das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg unternommen. Gemeinsam feierten die Jugendlichen in der Schulaula Shabbat sowie in der Gerisch-Stiftung das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana.

Beim zehntägigen Gegenbesuch nach den Herbstferien werden die Gäste aus Deutschland fünf Tage in den Gastfamilien wohnen, bevor sie zu einer Rundreise durch das Land aufbrechen werden. Die wird sie nach Tel Aviv, Jerusalem – mit einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem –, zum Toten Meer und zur Festung Masada führen.

Auf das baldige Wiedersehen freuen sich Dana und Lisa schon. „Denn die Zeit hier in Deutschland war viel zu kurz“, bedauert Lisa einen Tag vor Abflug ihrer neuen Freundin. Sie hätte ihr gern noch viel mehr gezeigt. Kiel vielleicht, den Strand oder die dänische Grenze. „Außerdem war das Wetter ja leider nicht so toll“, sagt sie. Dana ist dennoch komplett begeistert. „Hier ist es hübsch, alles ist sauber und gut organisiert. Und der Kaffee schmeckt prima“, lobt sie. Außerdem genießt sie das kühle Wetter. In ihrer Heimat sind zurzeit 26 Grad. Darauf wiederum freut sich Lisa.

Die beiden Freundinnen wollen auf jeden Fall weiterhin in Verbindung bleiben. Auch die Klaus-Groth-Schule möchte den Kontakt zur neuen Partnerschule in Israel festigen – mit einem Austausch alle zwei Jahre.