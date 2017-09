Kinderferiendorf : Lions haben nun einen Jugend-Club

vergrößern 1 von 3 Foto: Voiges 1 von 3

Neumünster | Nachwuchs für die Lions-Serviceclubs: Bei einer Charterfeier mit rund 100 Gästen wurde der junge Leo-Club am Sonnabend im Kinderferiendorf festlich bestätigt. Damit haben nun die beiden Lions-Clubs (Neumünster und Neumünster-Holsten) eine eigene Nachwuchsorganisation, die zurzeit 15 Mitglieder im Alter zwischen 17 und 28 Jahren zählt.

Als Führungsduo nahmen die Präsidentin Lisann Pfennig (18) und Vizepräsidentin Ina Andresen (18) die offizielle Urkunde entgegen. Doch bereits seit gut einem Jahr engagiert sich der am 13. Juli 2016 offiziell gegründete Club in der Stadt. „Wir haben unter anderem Sachspenden für das Café Jerusalem gesammelt. Und die Freude in den Gesichtern der Menschen, von denen viele so vieles nicht haben, war berührend. Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Lichtblick für Körper- und Mehrfachbehinderte eine Würzmischung entwickelt, die wir anschließend für den guten Zweck verkauft haben“, erzählte Lisann Pfennig stolz.

Für die Gründung des Leo-Clubs eingesetzt hatte sich besonders Lisanns Vater, der Past-Präsident von Neumünster-Holsten, Andrew Pfennig. „Ich habe mir diese Organisation gewünscht, weil auch den Serviceclubs der Nachwuchs fehlt. Mit den Leos wollen wir nun in der Hoffnung, dass diese später den ‚Erwachsenclubs‘ beitreten, junge Leute bis 31 Jahre für unsere Ziele begeistern“, erläuterte er.

Den Anlass nutzen die Lions zudem, um das erste voll renovierte Gruppenhaus im Kinderferiendorf (der Courier berichtete) nun auch offiziell an die Stadt zu übergeben. Den obligatorischen Schlüssel nahm dabei der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber aus den Händen des Präsidenten Sven Leihberg entgegen. „Es ist großartig, dass sich die Serviceclubs, das Handwerk sowie zahlreiche weitere Förderer so für diese Einrichtung einsetzen. Das macht deutlich, wie sehr sich die Neumünsteraner dieser Einrichtung verbunden fühlen“, erklärte Hillgruber.

Im Oktober soll nun die Sanierung der Sanitärhäuser und des Küchenhauses beginnen. Hierfür übernimmt die Stadt die Kosten, die mit rund 150 000 Euro beziffert wurden. Die Clubs sanieren die übrigen Häuser.