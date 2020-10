Nach Protest von Coronaleugnern : Linke räumten Rathaustreppe in Neumünster auf

Nachdem Unbekannte Plakate vor dem Rathaus abgelegt und die Stufen beschriftet hatten, prüft die Stadt eine Anzeige.

von Dörte Moritzen

25. Oktober 2020, 12:56 Uhr

Vertreter der linken Szene haben am Sonnabend am Großflecken Plakate und Spielzeug von der Rathaustreppe geräumt, die Coronaleugner dort in der Nacht anonym abgelegt hatten. Die Unbekannten hatten ihren Protest inhaltlich offenbar mit den aktuellen Sicherheitsregelungen an den Schulen verknüpft. Auf einem Plakat hieß es unter anderem: „Stop Maskenpflicht.“ Außerdem war von „Zwangstestung“ und „Zwangsisolation“ die Rede. Zusätzlich war auf die Treppenstufen neben Spielzeug „Lasst unsere Kinder in Ruhe“ geschrieben worden.

Botschaft auf Facebook

Die Antifaschistische Aktion Neumünster meldete gegen Mittag auf Facebook, sie sei „kurz am Rathaus gewesen, um aufzuräumen“. „Wir haben den Müll natürlich entsorgt“, hieß es. Die Botschaft richtete sie an „Verschwörungstheoretiker Antisemiten und Nazis“.

TBZ säuberte Stufen

Stadtsprecher Stephan Beitz bestätigte die Vorkommnisse. „Wir haben davon Sonnabendmorgen erfahren“, hieß es. Mitarbeiter des Technischen Betriebszentrums säuberten die Treppe. Die Stadt will prüfen, ob sie Anzeige gegen die Verursacher erstattet.