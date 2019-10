Laternelaufen mit der Feuerwehr : Leuchtender Umzug in Bönebüttel

Rund 300 Besucher folgen dem Blasorchester des SV Tungendorf beim Marsch durchs Dorf.

27. Oktober 2019, 17:35 Uhr

„Es ist eine Traditionsveranstaltung, die wir seit etlichen Jahren ausrichten. Besonders für die Kinder ist der Laternenumzug toll“, sagte Sebastian Kirchner, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel-Husberg. Die Kameraden hatten den rund halbstündigen Marsch durchs Dorf organisiert, dem sich neben Fabienne (links, 7) und ihre Freundin Henrike (8) aus Bönebüttel rund 300 Menschen anschlossen. Startpunkt war die Schule an der Plöner Chaussee, Grillwurst und Crêpes wurden dann in gemütlicher Runde am neuen Feuerwehrgerätehaus am Bönebütteler Damm verspeist. Musikalisch angeführt wurde der leuchtende Umzug vom Blasorchester des SV Tungendorf. „Wir hatten uns schon im vergangenen Jahr darum gekümmert“, erklärte Sebastian Kirchner über die Einladung der besonders im Herbst begehrten Spielmannszüge.