Nachruf : Letzter Vorhang für einen großen Rezitator

Neumünster | Anders Stüwe war ein kluger Kaufmann, ein gewitzter Schelm, ein begnadeter Schauspieler und, wie seine Freunde sagen, ein treuer Kamerad. Ein langer Lebenskreis hat sich jetzt geschlossen. Anders Stüwe ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Das schauspielerische Talent wurde Anders Stüwe quasi in die Wiege gelegt. Seine Mutter rezitierte gerne Gedichte, sein Vater war ein begabter Sänger, regelmäßig wurde daheim Hausmusik gemacht. Schon als Schüler stand der gebürtige Süderbraruper, der in Bad Oldesloe aufwuchs, als Mitglied des Kulturkreises Bad Oldesloe auf der Bühne.

Im Krieg habe er Glück gehabt, sagte er immer: Stüwe meldete sich freiwillig zur Marine, fuhr Schnellboot. Die anfängliche Begeisterung habe sich schnell gelegt. „Nächtelang haben wir im Kameradenkreis diskutiert, manchmal halsbrecherisch. Wenn man das alles gehört hätte, wären wir in der Strafkompanie gelandet“, erzählte er später.

Als eines seiner wichtigsten Erlebnisse schilderte Stüwe die Begegnung mit dem späteren Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg gleich nach dem Krieg: „Auf stundenlangen Spaziergängen haben wir Gespräche über das Wesen der Demokratie geführt.“ Der Abschied von der Diktatur sei ihm nicht schwer gefallen, sagte Stüwe.

Nach dem Krieg lernte er Tischler und Industriekaufmann, arbeitete in einer Hamburger Holzhandlung, verkaufte später Weine und Spirituosen und war 13 Jahre Verkaufsleiter und Geschäftsführer der Winterhuder Brauerei. 1971 folgte der Ruf nach Neumünster: 17 Jahre war er Direktor der Holsten-Brauerei, bis zu seinem Ruhestand 1988. Bei der Holsten in Hamburg kämpfte Stüwe leidenschaftlich für den Erhalt des Standorts Neumünster; dabei konnte er auch mal laut werden, sogar brüllen. Aber seine Bosse in Hamburg hatten großen Respekt vor ihm.

Aus lauter Lust am Fabulieren startete er im Ruhestand als Rezitator und Geschichtenerzähler durch; in ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus war er gern gesehen. Wilhelm Busch und Ringelnatz waren ihm die liebsten, und wer ihm bei einem seiner zahlreichen Auftritte zuhörte, musste immer wieder einfach lächeln.

Und gesellig war Anders Stüwe! 43 Jahre war er Mitglied der Bürgergilde, fast ebenso lange saß er am „Freitag-Stammtisch zu Neumünster von 1924“ und war er Mitglied des Kegelclubs Sonnenschein. Nun aber ist sein letzter Vorhang gefallen.

von Thorsten Geil

erstellt am 19.Aug.2017 | 09:00 Uhr