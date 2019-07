Amtsgericht Neumünster : Letzte Chance für drogensüchtige Ladendiebin

Eine notorische Diebin soll 400 Euro Geldstrafe zahlen. Aber der Richter droht: Das nächste Mal könnte es auch Gefängnis sein.

von Jens Bluhm

09. Juli 2019, 11:00 Uhr

„Ich weiß auch nicht, wie das immer wieder passieren kann. Immer wenn ich was genommen habe, mach ich so völlig blödsinnige Sachen!“

Die Frau vor dem Richtertisch streicht sich verlegen das blonde Haar aus dem Gesicht. Ihr Lebensgefährte auf der Zuschauerbank hinter ihr rutscht unruhig auf seinem Holzsitz hin und her. Beiden ist der Auftritt vor dem Amtsgericht Neumünster sichtbar peinlich.

Nicht das erste Mal vor Gericht

Dabei ist es beileibe nicht ihre erste Verhandlung. Unzählige Male hat sich die 38-jährige dreifache Mutter hier schon wegen Diebstahls verantworten müssen, zumeist ging es um Lappalien, oder „geringwertige Güter“ wie die Juristen sagen: ein paar Dosen Bier, ein paar Lebensmittel, etwas Naschkram, einen Flachmann oder ein billiges Parfümfläschchen – nichts Großes. Für viele Ladendetektive in der Stadt gehört die blonde Frau dennoch seit Jahren zu ihren „Stammkunden“. So auch für den jungen Mann, der sie Ende letzten Jahres nach einem „Einkauf“ in einem Edeka-Markt kurz hinter der Kasse stoppte: Eine Dose Würstchen, ein paar Dosen Bier und einen Wodka-Energy-Drink hatte sie diesmal in ihrer Einkaufstasche verschwinden lassen. Einkaufswert: Wenige Euro, die ihr allerdings eine neuerliche Anzeige einbrachte – sehr zum Unwillen des Richters: Wann sie denn endlich ihre Endlos-Serie von Ladendiebstählen zu beenden gedenke, wollte der Richter von der Frau wissen.

„Ich weiß ja selbst nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich hatte sogar Geld dabei, um die Sachen zu bezahlen!“ Die Angeklagte zum Richter

Eine klare Antwort bekam er von der Frau nicht: „Ich weiß ja selbst nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich hatte sogar Geld dabei, um die Sachen zu bezahlen!“

Immerhin hat sie eine Ahnung, wo es hakt, dass sie ihr Leben nicht in den Griff bekommt: Seit einer abgebrochenen Friseurlehre mit 18 kämpft sie mit Alkohol- und Drogenproblemen, befeuert von Depressionen. Schon zweimal hat sie eine Entgiftung versucht, aber abgebrochen. Demnächst will sie einen neuen Anlauf wagen. Der Staatsanwältin reichte das nicht: Sie verwies auf zwei verletzte Bewährungszeiten aus früheren Urteilen und forderte zur besseren Einwirkung auf die Diebin ein Haftstrafe, die sie allerdings erneut zur Bewährung aussetzen wollte.

Der Richter blieb gelassener: Er verurteilte die Sozialhilfeempfängerin zu 400 Euro Geldstrafe, gab der Diebin aber eine eindringliche Mahnung mit auf den Weg: „So langsam wird’s knapp. Irgendwann fallen die Bewährungen wie ein Kartenhaus zusammen, dann bedeutet es Haft.“