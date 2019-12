Museum Tuch + Technik : Leonardo da Vincis Spinnmaschine wurde in Neumünster gebaut

Wie drei Tüftler aus Neumünster bewiesen, dass da Vinci schon vor 500 Jahren die Webtechnik revolutionierte.

von Dörte Moritzen

26. Dezember 2019, 14:27 Uhr

Am 2. Mai 1519 starb der italienische Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph Leonardo da Vinci. Pünktlich im 500. Todesjahr des berühmtesten Universalgelehrten tauchte im Museum Tucht + Technik eine Rarität wieder auf: der Nachbau einer Spinnmaschine, die von drei Tüftlern aus Neumünster vor 54 Jahren nach einer Zeichnung des Genies fertiggestellt worden war und in Fachkreisen international für Diskussionen gesorgt hatte.

Mit dabei in dem technisch versierten Trio war damals der heute 81-jährige Klaus Tidow. Anfang der 60er-Jahre war der spätere Leiter des Stadtarchivs und des Textilmuseums, das damals noch an der Parkstraße residierte, dort noch einfacher Museumsassistent. Sein damaliger Chef, Rudolf Ullemeyer, hatte den jungen Textilingenieur damit beauftragt, sich mit der handwerklichen Entwicklung des Spinnens und Webens zu befassen, die Sammlung zu vervollständigen und gegebenenfalls Teile zu rekonstruieren. Von der Handspindel bis zur ersten industriellen Spinnmaschine namens „Spinning Jenny“, die 1767 in England erfunden wurde, sollte alles dargestellt werden.

Im Zuge dieser Arbeit stieß Museumsleiter Ullemeyer im Jahr 1963 dann auf die Zeichnung einer Spinnmaschine von Leonardo da Vinci und drückte sie Klaus Tidow in die Hand. Gemeinsam mit dem zweiten Museumsassistenten Gustav Schümann, einem ausgezeichneten Handwerker, sollte der junge Ingenieur das Gerät nachbauen.

Die Idee des Teams: Es wollte herausfinden, ob das Wissen, wie man ohne Unterbrechung größere Mengen Garn spinnen kann, nicht schon 300 Jahre vor Verbreitung der „Spinning Jenny“ bekannt gewesen war. Das Problem bei Spinnrädern bestand nämlich lange darin, dass der Faden immer wieder umgehängt und deshalb der Spinnvorgang unterbrochen werden musste. Das änderte sich erst flächendeckend Mitte des 18. Jahrhunderts mit Verbreitung der neuen Technik, die gleichzeitig zu spinnen und aufzuwickeln vermochte.

Doch die Skizze da Vincis, die mit einem verschlüsselten Text in italienischer Sprache versehen war, ließ die drei Neumünsteraner Experten aufmerken. Hatte der geniale Italiener das Problem des zum Spinnvorgang parallelen, kontinuierlichen Aufwickelns des Garns eventuell bereits rund 300 Jahre früher längst gelöst, indem er zwei Räder mit unterschiedlichem Durchmesser, aber nur einem Antrieb einsetzte? Würde das funktionieren?

Klaus Tidow machte sich als Kontrukteur ans Werk, studierte die Zeichnung von da Vincis seltsamem Kastens mit Handkurbel, Holzrädern und Zahnrad und fertigte technische Skizzen nach der Vorlage an. Immer wieder wurde von 1963 bis 1965 an dem Projekt getüftelt – wenn die Zeit es zuließ. Dann war die zirka 40 mal 40 Zentimeter große Holzbox fertig – und funktionierte nicht.

Doch die jungen Museumsassistenten gaben nicht auf. Nach einigem Überlegen tauschten Klaus Tidow und sein Kollege schließlich die beiden Räder, die da Vinci in seiner Zeichnung angegeben hatte, gegeneinander aus und hatten das Rätsel gelöst. „Die Spinnmaschine lief jetzt einwandfrei und kam in die Ausstellung“, erzählt der 81-Jährige. Die Neumünsteraner hatten bewiesen, dass das Wissen, wie industrielles Spinnen machbar ist, rund 300 Jahre älter ist als bis dato vermutet wurde.

Heute geht die Wissenschaft übrigens davon aus, dass da Vinci immer wieder absichtlich Fehler in seine Erfindungen einbaute, möglicherweise wollte der Pazifist damit vermeiden, dass seine Maschinen militärisch genutzt werden. Das Tüfftler-Trio aus dem Museum ging dem großen italienischen Konstrukteur jedoch nicht auf den Leim.

Längst war auch ein weiterer bekannter Neumünsteraner auf das Projekt an der Parkstraße aufmerksam geworden. Der Courier-Fotograf Walter Erben, der der Museumswerkstatt in diesen Jahren regelmäßig auf seinen Rundgängen durch die Stadt einen Besuch abstattete, verfolgte die Arbeit von Klaus Tidow und seinen Mitstreitern interessiert. „Er war immer ein gern gesehener Gast“, erinnert sich Klaus Tidow. Anfang 1965, als alles fertig war, fotografierte Walter Erben die beiden jungen Museums-Assistenten mit ihrem ungewöhnlichen Nachbau – und schickte das Bild in die Welt hinaus. Über den Landesdienst Nord der Deutschen Presseagentur wurde es mit Datum 31. Januar 1965 bundesweit versandt.

Jetzt war es mit der Ruhe in dem kleinen Textilmuseum im hohen Norden vorbei: „Die Sache hat ziemlich viel Wirbel ausgelöst“, berichtet Klaus Tidow. Zahlreiche Zuschriften – vor allem aus der Fachwelt – erreichten die Neumünsteraner. Unter anderem baten das „Museo Nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci“ aus Mailand sowie das „Institut der deutschen Baumwollindustrie “ aus Frankfurt am Main um Informationen. Die umfangreiche Korrespondenz mit Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen aus Mitte der 60er-Jahre ist noch vorhanden und zeugt von der für Experten durchaus brisanten Entdeckung der Neumünsteraner.

Nachdem die Da-Vinci-Maschine ausgerechnet im 500. Todesjahr des Genies bei einer Inspektion des Magazins des heutigen Meseums Tuch + Technik wieder auftauchte, soll die Rarität jetzt erst einmal überholt werden. Die ersten Jahre in der Ausstellung an der Parkstraße haben ihr ebenso wie die lange Zeit danach im Verborgenen doch ein wenig zugesetzt. „Sie ist etwas hakelig und schwergängig geworden. Wir waren ja immer ein Museum zum Anfassen. Da haben die Besucher gern alles ausprobiert“, sagt Klaus Tidow während er vorsichtig die Kurbel dreht.

Sobald das Da-Vinci-Spinngerät wieder betriebsfähig ist, wird es trotzdem erst einmal wieder im Magazin warten müssen. Fachleute und Interessenten können es aber einsehen, verspricht das Museum. Vielleicht ist es ja auch mal wieder in einer Ausstellung zu bewundern – im Jahr 2022 wäre eine gute Gelegenheit – da feiert der große Italiener nämlich seine 570. Geburtstag.