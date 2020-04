Jahresbilanz 2019 : Leichter Anstieg der Kriminalität in Neumünster

Die Zahl der Straftaten stieg um 2,2 Prozent. Einen deutlichen Rückgang gab es bei Wohnungseinbrüchen.

von Hannes Harding

28. April 2020, 14:36 Uhr

Die Polizeidirektion Neumünster (inklusive Rendsburg-Eckernförde) verzeichnete für 2019 einen leichten Anstieg der registrierten Straftaten in der Stadt. Rechnet man die sogenannten ausländerrechtlichen Verstöße heraus, ist die Kriminalitätsbelastung in Neumünster um 2,2 Prozent von 9.836 auf nun 10.065 registrierte Fälle angestiegen. Während vor allem die Zahl der Fahrraddiebstähle sowie der Fälschungs- und Vermögensdelikte deutlich nach oben ging, verzeichnet die Kriminalitätsstatistik vor allem bei den Wohnungseinbrüchen einen deutlich Rückgang.

Die Veränderungen zu 2018 in den Deliktbereichen:

• Rauschgiftdelikte plus 14 Taten (+2,8 Prozent)

• Sexualdelikte plus 20 Taten (+15,4 Prozent)

• Wohnungseinbrüche minus 107 Taten (-43,3 Prozent)

• einfacher Ladendiebstahl minus 76 Taten (-6,9 Prozent)

• Fahrraddiebstähle plus 98 Taten (+14,6 Prozent)

• Fälschungs- und Vermögensdelikte plus 203 Taten (+11,6 Prozent)

Die Aufklärungsquote liegt in der Stadt Neumünster mit 57,1 Prozent deutlich über der des Landes von 54,7 Prozent.

Straftatenanteil:

Die Eigentumsdelikte (einfacher und schwerer Diebstahl) nehmen mit 38 Prozent im Bereich der Polizeidirektion den größten Bereich der registrierten Straftaten ein. Es folgen mit einem Anteil von 16 Prozent die Vermögens- und Fälschungsdelikte. Hier finden sich vor allem Waren- und Warenkreditbetrügereien, bei denen entweder bereits bezahlte Ware nicht geliefert oder bestellte Ware nicht bezahlt wird. Dazu zählen auch Enkeltrickbetrügereien und Delikte „falscher Polizeibeamter“.

Die Rohheitsdelikte, zu denen insbesondere Körperverletzung gehört, haben einen Anteil von 14 Prozent. Der einfache Diebstahl stieg in der Stadt Neumünster um 1,9 Prozent auf 2.441 Taten. Der schwere Diebstahl verringerte sich um 3,1 Prozent auf 1.762 Taten. In diesem gesamten Bereich fallen vor allem die Diebstähle in Warenhäusern mit 1.497 Taten (+17) ins Gewicht. Hinzu kommen 503 Diebstähle von oder aus Autos. Außerdem wurden 771 (+98) Fahrraddiebstähle registriert.

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche ist in Neumünster nach dem negativen Ausreißer im Jahr 2018 um 107 auf 140 Taten gesunken. Es handelt sich dabei um den deutlich niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre.

Die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen beträgt in Neumünster 21,4 Prozent, während sie im Landesdurchschnitt bei 13,7 Prozent liegt.

Eine Steigerung gab es im Zuständigkeitsbereich der Direktion bei den Sexualdelikten – um 31 auf nunmehr 345 Fälle. Vor allem die Verbreitung pornografischer Schriften (plus 24) falle laut Mitteilung auf. Die Verbreitung erfolgt in vielen Fällen über soziale Netzwerke. In Neumünster stieg die Zahl der Sexualstraftaten um 20 auf 150. Hier ist vor allem eine Zunahme im Bereich der sexuellen Belästigung (plus 25) zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote in diesem Bereich ist mit 86 Prozent besonders hoch.

Bei den Raubdelikten sind die Zahlen nach einem leichten Anstieg 2018 wieder rückläufig (minus 10 Prozent).

Die Anzahl der erfassten Rauschgiftdelikte stieg im Bereich der Polizeidirektion Neumünster insgesamt um 60 auf 1.086 registrierte Taten an. Dabei handelt es sich überwiegend um leichte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die sogenannten Konsumentendelikte. Hier wurden meist Cannabisprodukte in Kleinstmengen zum Eigengebrauch beim Konsumenten festgestellt. Der Anstieg ist durch die verstärkte polizeiliche Kontroll- und Ermittlungstätigkeit zu erklären. In der Stadt Neumünster war nach einem auffallend starken Anstieg von 2017 auf 2018 (+149) nun nur noch ein leichter Anstieg um 14 Fälle zu registrieren.

Die Jugendkriminalität bleibt für die Polizeidirektion Neumünster ein Schwerpunkt polizeilicher

Arbeit. In Neumünster ist ein Rückgang des Anteils minderjähriger Tatverdächtigen an der Gesamtzahl aller Tatverdächtiger auf 12,3 Prozent festzustellen. Er liegt damit unter dem Landesdurchschnit. Dies ist der niedrigste Stand der letzten sieben Jahre.

Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen (1.475) an allen registrierten Tatverdächtigen (4.000) ist in Neumünster erstmals seit langer Zeit gesunken und beträgt nun 36,9 Prozent. Davon waren 769 tatverdächtige Zuwanderer. Dies entspricht einem Anteil von 19 Prozent an der Gesamtzahl der ermittelten Tatverdächtigen in Neumünster.

Tatverdächtige Zuwanderer werden hauptsächlich in folgenden Deliktsbereichen erfasst:

• Diebstähle (vor allem Ladendiebstahl und Fahrraddiebstahl)

• Beförderungserschleichung (Fahren ohne gültigen Fahrschein)

• Körperverletzung (häufig auch untereinander)

• Fälschungsdelikte (hier: Ausweispapiere).