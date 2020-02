Großenaspe : Lehrreiche Wolfsnächte mit Feuershow im Wildpark Eekholt

Aufgrund des schlechten Wetters besuchen aber nur 500 Menschen die Veranstaltung.

Avatar_shz von

23. Februar 2020, 17:01 Uhr

Dauerregen und stürmische Böen machten es bis zum Schluss spannend, ob die Wolfsnächte im Wildpark Eekholt am Wochenende überhaupt stattfinden würden. „Wir beobachten ständig die Wetterlage und werden sofort reagieren, wenn sich die Situation verschärfen sollte. Dann wird der Park evakuiert, Sicherheit hat bei uns Priorität“, erklärte Geschäftsführer Wolf-Gunthram Freiherr von Schenck. Dann die gute Nachricht: Die Veranstaltung konnte starten – mit allen angekündigten Aktionen.

Mitarbeiter gaben sich viel Mühe

Lagerfeuer, Stockbrot backen, Indianerzelt, Geschichten von Wölfen und Hunden, Hundegespannrennen und viele Informationen rund um den Wolf – die Mitarbeiter des Wildparks hatten sich viel Mühe gegeben, den Besuchern eine unterhaltsame und lehrreiche Veranstaltung zu bieten.

Zu den Höhepunkten zählte auf jeden Fall die Fütterung der Wölfe am frühen Abend mit Informationen über die Eekholter Tiere Mascha, Janosch und Alexander. Ganz nebenbei gab es noch einige Tipps für das eigene Verhalten, wenn einem ein Wolf in freier Wildbahn begegnen sollte – was auf Grund der großen Menschenscheu der Tiere relativ unwahrscheinlich ist. Dennoch beschäftigt die Rückkehr der Wölfe nach Schleswig-Holstein die Menschen, und so war das auch ein Thema, dem sich die Mitarbeiter des Wolfinformationszentrums im Wildpark widmeten. Die Besucher, die es noch bis nach der Fütterung ausgehalten hatten, wurden anschließend mit einer Feuershow belohnt. Manuel Rehder sorgte am Sonnabend durch seinen gekonnten Umgang mit dem Feuer für faszinierende Momente.

Fackelzug durch die Anlage

Den stimmungsvollen Abschluss des Tages bildete der rund 45-minütige Fackelzug, an dem rund 30 unermüdliche Besucher teilnahmen. Für die gab es dann noch ein wunderschönes Erlebnis: Sie wurden Zeuge der überraschenden Geburt von Huskywelpen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo rund 7000 Besucher die Wolfsnächte besuchten, waren es dieses Mal erheblich weniger, am Sonnabend kamen rund 500 Besucher in den Wildpark.

„Das ist schade, anders kann man das nicht ausdrücken“, so Ute Kröger, Leiterin Umweltbildung im Wildpark Eekholt. „Wir wollten dennoch den Besuchern, die trotz des schlechten Wetters gekommen sind, eine schöne, authentische Atmosphäre bieten.“