Leckere Knolle

von Hannes Harding

03. Februar 2021, 17:29 Uhr

Hein liebt Süßkartoffeln, seit er die Knollen während eines Urlaubs auf Madeira in gegrillter Form mit Honig kredenzt bekam. Deshalb kauft er manchmal einige der Knollen im Supermarkt. Leider sind die Biester meist ziemlich groß, sodass es ewig dauert, bis sie im Topf oder vorzugsweise im Ofen schön weich werden. Eine Bekannte half ihm mit einem wirklich beeindruckenden Trick. Seitdem wickelt Hein die leckeren Knollen in feuchtes Haushaltspapier ein und steckt sie drei Minuten in die Mikrowelle. Schwups, schon sind sie gar. Eine wenig Honig warm machen, auf den Teller, Käseraspel drüber, fertig.

Guten Tag, bis morgen!