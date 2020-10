Für inklusive Kletterwand : Lebenshilfe Neumünster verkauft Kalender für einen guten Zweck

Mit dem Erlös möchte die Lebenshilfe Projekte für Menschen mit Behinderung verwirklichen.

von Sonja Kröger

29. Oktober 2020, 18:41 Uhr

Zum zweiten Mal hat die Lebenshilfe für Behinderte Neumünster einen Kalender gestaltet, dessen Erlös Projekten für Menschen mit Behinderungen zugutekommen. Die Auflage ist auf 2000 Exemplare limitiert.

Im vergangenen Jahr konnten alle 2000 Exemplare verkauft werden. Der Erlös ist zu 100 Prozent in eine „inklusive Kletterwand“ im Pfauenhof geflossen, ein Projekt, das im Frühjahr nächsten Jahres zum Abschluss kommen soll. Auf insgesamt sechs Kletterrouten mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden auf bis zu 13 Meter Höhe soll sie für Menschen mit und ohne Behinderungen ein sportlicher Treffpunkt sein.

Mit dem Erlös aus dem diesjährigen Verkauf möchte die Lebenshilfe wieder Projekte für Menschen mit Behinderungen verwirklichen. Die eine oder andere Idee gebe es schon, teilt der Verein mit.

Der diesjährige Kalender hat keinen umlaufenden Portraitrahmen mit den Gesichtern der Werkstattbeschäftigten. Neu sei auch, dass sich die Gewinnchance im Vergleich zum letzten Jahr auf fast das Doppelte vergrößert habe, heißt es in einer Mitteilung. Auf der Rückseite des Kalenders sind die Spielregeln erklärt.

Der Verkauf beginnt am

2. November (bis 26. November) an folgenden Vorverkaufsstellen: WfbM Lebenhilfewerk Neumünster, Rügenstr. 5; Pfauenhof, Baumschulenweg 1; Café Olé, Fürsthof 23; DieMedienwerkstatt, Am Neuen Kamp 2; Gemeinschaftspraxis, Am Großflecken 26; Wittorfer Brauerei, Wrangelstr. 12. Die Gewinnzahlen werden im Courier veröffentlicht.