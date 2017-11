Rassegeflügelschau in Neumünster : Laufsteg für Schlappohren und geflügelte Freunde

vergrößern 1 von 1 Foto: Behn 1 von 1

25 Kleintierzüchter präsentierten ihre Schützlinge bei der Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Konkordia und des Kaninchenzüchtervereins U 52. Insgesamt mussten sich 180 Tiere den kritischen Blicken der vier Preisrichter stellen. „Leider sind es dieses Jahr nur sehr wenig Tiere“, bemängelte der Vorsitzende des RGZV Konkordia, Willi Sinterhauf.

Dafür verantwortlich sei die Kaninchenseuche RHD V2 im Frühjahr. Eigentlich fitte Kaninchen bekamen plötzlich hohes Fieber oder Untertemperatur und starben innerhalb kürzester Zeit. Das Virus ist extrem ansteckend, wodurch es häufig zu einem regelrechten Massensterben im Stall kam. „Auch die Vogelgrippe hat den Züchtern zu schaffen gemacht. Denn sie mussten ihre Tiere im Stall halten und hatten so weniger Nachwuchs“, erklärte Sinterhauf.

Trotzdem haben es einige Tiere geschafft, ihr Gefieder beziehungsweise ihr Fell glänzen zu lassen und die Preisrichter zu überzeugen.

Stolz zeigte Sinterhauf sein goldbraunes Zwerghuhn New Hampshire. „Dieses hat von 100 Punkten 97 bekommen. Das ist schon ziemlich gut, denn 100 bekommt eigentlich niemand“, sagte er. „Es ist als vorzüglich bewertet worden.“ Sinterhauf bekam für dieses Tier den Landesverbandspreis.

Auch Sabine Jöns konnte sich freuen. Ihre Sundheimer Ente weiß-schwarzcolumbia wurde ebenfalls als vorzüglich bewertet, das galt auch für die schwarze Zwerg-Minorka von Jasper Plambeck. Stolz zeigte Thomas Wegner sein Kaninchen der Rasse Kleinrex castorfarbig. „Es ist das erste Mal, dass diese Rasse in Schleswig-Holstein zur Schau gestellt wird, und dann hat das Tier auch noch 96,5 Punkte erreicht.“

Die Züchter haben schon alle jahrelange Erfahrung. „Wir sind ja nun schon alle etwas älter, und fast alle fangen damit in der Jugend an. Der Spaß am Züchten liegt wohl in den Genen. Und ein bisschen verrückt muss man wohl auch sein. Zumindest sehen uns so die meisten anderen Menschen“, witzelte der Kaninchenzüchter Werner Koslowski. Er begann im Alter von 14 Jahren mit der Taubenzucht und stieg dann auf Kaninchen um.