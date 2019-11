von Jens Bluhm

11. November 2019, 12:08 Uhr

Hein hat einen neuen Nachbarn, und der hat ein neues Spielzeug: Als das Apfelbäumchen in seinem Garten jetzt ein Blatt fallen ließ, warf er auf dem Rasen den neuen Laubsauger an. Hein fühlte sich schlagartig in den Maschendrahtzaun der Startbahn West am Frankfurter Flughafen gepresst! Vielleicht kann man mit dem Nachbarn reden, hat ihm seine Frau auf einen Zettel geschrieben. Hein will dem Rat folgen – sowie das Summen in seinen Ohren wieder nachlässt!

Guten Tag, bis morgen!