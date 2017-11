Gericht : Laubenbruch: Zehn Monate zur Bewährung

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Rolf Ziehm

erstellt am 19.Nov.2017 | 07:30 Uhr

Neumünster | „Abstreiten kann ich es nicht. Ich wurde ja auf frischer Tat erwischt.“ – Am 22. Juli klickten abends die Handschellen bei einem 33-Jährigen, der sich gestern vor dem Schöffengericht wegen versuchten Einbruchs mit Waffen in eine Gartenlaube in der Straße Am Dosenbek verantworten musste.

Nachbarn hatten damals gegen 22.30 Uhr das Klirren der eingeschlagenen Fensterscheibe gehört und die Polizei alarmiert. Zwei Streifenwagenbesatzungen nahmen den jetzt verurteilten und einschlägig vorbestraften Mann, der bei der Tat unter Drogeneinfluss stand, auf dem Gartengrundstück fest. In seinem Rucksack hatte er einen Zimmermannshammer, Seitenschneider, eine Lampe, einen roten Notfallhammer, ein Taschenmesser und ein 14,5 Zentimeter langes Messer dabei. Er saß seitdem in Untersuchungshaft und wurde in Handschellen vorgeführt.

„Ich stand neben mir und unter Einfluss von diversen Drogen“, sagte der Angeklagte und sprach von einer „Kurzschlussreaktion“. Kein Geld, kein Personalausweis kein fester Wohnsitz, dazu die Drogen – dabei sei er nach Verbüßung einer Haftstrafe Anfang 2015 extra für einen Neuanfang nach Neumünster gezogen, wo ihn niemand kannte, und habe auch Arbeit und eine Wohnung gehabt.

Aber dann sei er wieder in alte Muster verfallen. Die Drogenkarriere begann früh als Elfjähriger mit Alkohol und Marihuana, mit 16 Jahren auch Heroin. Der Vater starb früh, zur Mutter hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr. „Ich habe diverse Entzüge und Therapien hinter mir, bin wieder rückfällig geworden“, sagte der Mann und räumte ein: „Bei meiner Vorgeschichte ist es schwierig, draußen klarzukommen.“ Zwei in der Haft begonnene Berufsausbildungen hatte er jeweils wieder abgebrochen.

Dass Richterin und Schöffen – entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft – eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung aussprachen, lag an der nicht hoffnungslosen Sozialprognose. Der 33-Jährige kann bei einer Freundin unterkommen, will und soll sich selbst um eine gesetzliche Betreuung kümmern und eine stationäre Drogenentwöhnung beginnen. Berücksichtigt wurden auch das Geständnis und die U-Haft, belastend wirkten die Vorstrafen.

„Die Strafaussetzung zur Bewährung ist uns nicht leicht gefallen“, sagte die Richterin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es laufen weitere Ermittlungen gegen den 33-Jährigen. Die Polizei ist sicher, ihm 60 weitere Laubenaufbrüche zwischen März und Juli zuordnen zu können (der Courier berichtete).