Grossenaspe : Laterneläufer nahmen einen kürzeren Weg

Trotz Regens versammelten sich 150 Menschen in Großenaspe.

03. November 2019, 16:40 Uhr

Drei Grad und regnerisch – nicht gerade ideale Bedingungen für einen Laternenumzug. Dennoch machten sich rund 150 kleine und große „Laterneläufer“ am Freitagabend in Großenaspe zum Feuerwehrgerätehaus auf, um an dem Laternenumzug des Großenasper Sportvereins teilzunehmen. So wie Ida (4) und Jakob (2) Zapke, die mit ihrem Vater Torben, einem ehemaligen Großenasper, extra aus Hamburg gekommen waren. Angeführt von dem zweiten Vorsitzenden des Großenasper SV, Peter Dittmer, und dem stellvertretenden Wehrführer Jan Stölting und begleitet durch Fackelträger der Jugendfeuerwehr ging es kurz nach 19 Uhr auf durch das Dorf. Für die musikalische Begleitung sorgte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Aufgrund des schlechten Wetters entschieden sich die Verantwortlichen, die Strecke etwas zu verkürzen, was sicherlich im Sinne aller Beteiligten war.

So mancher wird sich schon während des Zuges auf ein wärmendes Getränk oder eine leckere Wurst gefreut haben, die zum Ausklang auf dem Parkplatz von Edeka-Timm angeboten wurden. Für die Lütten gab es Süßigkeiten. Von den widrigen Wetterverhältnissen unbeeindruckt ließen die Großenasper und ihre Gäste den Abend gut gelaunt ausklingen.