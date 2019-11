Am Martinstag : Laterneläufer brachten Stimmung nach Neumünster

Über 600 Kinder und Erwachsene zogen mit Gesang und Musik durch die Stadtteile.

Christian Lipovsek

12. November 2019, 15:46 Uhr

Mit zahlreichen Umzügen durch die Stadt ist am Martinstag die Laternenlauf-Saison zu Ende gegangen. In der katholischen St. Maria-St. Vicelin-Kirche am Bahnhof trafen sich rund 300 Kinder und Erwachsene aus vier Kirchengemeinden und vier Kitas. Nach einem kurzen Gottesdienst mit vielen Liedern ging es anschließend mit dem Heiligen Martin zum Großflecken. Dort wurde die Legende am Pfadfinder-Lagerfeuer nachgespielt.

In Ruthenberg versammelten sich am Abend etwa 250 Teilnehmer an der Rasselbande und zogen dann mit dem Spielmannszug Einfeld durch den Stadtteil. Dabei wurden auch die Bewohner im Haus Berlin am Pestalozziweg besucht. Draußen gab es Kinderpunsch und Wurst im Brötchen.

In Einfeld kamen am Gemeindehaus Roschdohler Weg rund 80 Kinder und Erwachsene zu einer kurzen Andacht zusammen, um im Anschluss durch das Neubaugebiet zu marschieren. Bei der Rückkehr gab es am Gemeindehaus ein Lagerfeuer mit Heißgetränken.