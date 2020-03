Ausschwärmtag der Grünen : Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré macht Selfies mit Eisbär Vitus im Tierpark Neumünster

Rats-Fraktionschef Sven Radestock will Gespräche mit anderen Parteien über eine dauerhafte finanzielle Unterstützung des Tierparks führen.

Christian Lipovsek

02. März 2020, 15:47 Uhr

„Bildung durch Emotionen“ lautet das Motto des Tierparks. Es brauchte am Montag nur wenige Schritte, dann hatte Chefin Verena Kaspari ihren Besuch davon überzeugt. Denn spätestens als Eisbär Vitus seine Eis-Fisch-Bombe direkt an der Gehege-Scheibe vor den Augen von Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne) und dem Grünen-Fraktionschef im Rat, Sven Radestock, knabberte, war es um die beiden Politiker geschehen. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, schwärmte Radestock und Touré schoss ein Selfie nach dem anderen. Die Landtagsabgeordnete besuchte den Tierpark im Rahmen des sogenannten „Ausschwärmtages“ der Grünen. In diesem Jahr standen das Thema Artensterben und der Erhalt der Artenvielfalt im Fokus.

Zuvor hatten bereits Imker Klaus Burmeister und Moritz Kruse, technischer Leiter des Tierparks, den beiden Gästen die Bienenstöcke und den Wildbienenpfad präsentiert. „Die Hälfte meines Bienen-Bestandes ist aktuell durch den Einsatz des Pflanzengiftes Glyphosat von den Landwirten ums Leben gekommen“, berichtete Burmeister geknickt. Kruse warb dafür, nicht nur die Biene, sondern alle Insekten verstärkt zu schützen. So bildeten etwa Motten die Nahrungsgrundlage für Fledermäuse, die im Stadtwald heimisch sind. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Tierpark wieder an der bundesweiten Fledermausnacht „Bat Nights“ am 16. August. Auch die Liszt-Äffchen, die Wisente und die Zooschule schauten sich Touré und Radestock an.

„Ich war überrascht, dass die anderen Fraktionen ohne Nachfragen sofort einem Zuschuss für den Tierpark zugestimmt haben“, ging Radestock noch einmal auf die 200.000 Euro ein, die der Rat letztlich einstimmig der Einrichtung für die Beseitigung des Sanierungs- und Investitionsstaus gebilligt hatte. Nach intensiven Gesprächen und nun auch nach dem Besuch unterstütze er die regelmäßige Förderung des Tierparks, so Radestock: „Wir werden dazu mit den anderen Parteien reden müssen.“

Aminata Touré erklärte, die Grünen seien – anders als bei Tierhaltung in Zirkussen – nicht generell gegen Tiere in Zoos. Gerade der Tierpark Neumünster setze sich sehr für die Arterhaltung der heimischen Tiere ein, sagte sie.