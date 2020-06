Ratsversammmlung Neumünster : Landesunterkunft: Grünes Licht für Verkaufspläne, rote Karte für rechtes Gedankengut

Die Politik befürwortet mit großer Mehrheit den Verkauf von Flächen der ehemaligen Scholtz-Kaserne.

von Hannes Harding

25. Juni 2020, 17:59 Uhr

Die Ratsversammlung erteilt den Modernisierungs- und Neubauplänen des Landes im Bereich der Landesunterkunft am Haart grünes Licht. Zwar wurde am Mittwochabend noch nicht über den Verkauf der dafür benötigten Fläche (1,17 Hektar) entschieden, aber fast einstimmig der Beschluss gefasst, dass die Stadt in Verkaufsverhandlungen mit dem Land eintreten soll. Der Entscheidung war noch einmal eine teils hitzige Diskussion über Anwohnerbeschwerden und Äußerungen des Stadtteilbeiratsvorsitzenden Hans-Jürgen Gorba (CDU) und seines Stellvertreters Andreas Gärtner (Bündnis für Bürger, BfB) vorausgegangen.

Das Land benötigt die städtische Fläche, die direkt an ein für Neubauvorhaben vorgesehenes Areal (siehe oben) grenzt, um die Erstaufnahmeeinrichtung zu modernisieren und dort eine zentrale Stelle für Fachkräfte-Einwanderung aufzubauen. Rund 65 Millionen Euro sollen vom Land am Haart investiert werden, die Zahl der Plätze für Geflüchtete nicht steigen. Ein Teil des notwendigen Areals nutzt das Landesamt für Ausländerangelegenheiten bereits heute, es ist von der Stadt gepachtet.

Die Entscheidung im Rat fiel mit großer Mehrheit. Zuvor hatte Grünen-Fraktionschef Sven Radestock eine öffentliche Distanzierung von den „rassistischen Zitaten“ Gorbas und Gärtners seitens der CDU und des BfB gefordert. Beide Politiker hatten die Informationspolitik der Stadt in einem Zeitungsartikel heftig kritisiert. Gorba hatte gesagt, die Immobilienpreise im angrenzenden Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg seien durch die Nähe der Flüchtlinge deutlich gesunken, das Leben dort „nicht mehr lebenswert“. Außerdem würden die Flüchtlinge sich unmöglich verhalten, die Unterkunft sollte an den Stadtrand verlegt werden.

Jörn Seib (BfB) attackierte Radestock und erklärte, er lebe 500 Meter von der Landesunterkunft entfernt und höre, „was hinter vorgehaltener Hand gesprochen“ werde. Er fühle sich zu Unrecht ins rechte Lager gerückt, sagte dann aber: „Wenn Sie eine Entschuldigung haben wollen, bitte, dann entschuldige ich mich.“

Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras erklärte, er bedauere sehr, „dass wir diese Debatte hier führen müssen“. Unterschiedliche Kulturen machten Neumünster lebenswert und die Landesunterkunft sehe er als „unseren Beitrag zur Flüchtlingspolitik des Landes“ und „unsere verdammte Pflicht!“, sagte er ausdrücklich auch als Mitglied der CDU. Gleichzeitig räumte Tauras Versäumnisse in der Kommunikation mit den Anwohnern ein – das sei coronabedingt.

Sowohl Frank Matthiesen (SPD) als auch Peter Janetzky (FDP) hoben als Ruthenberger die Lebensqualität in ihrem Stadtteil hervor und distanzierten sich von den Aussagen Gorbas und Gärtners. Jonny Griese (Linke) ging mit beiden ebenfalls kritisch ins Gericht und sagte dann: „Ich bin stolz, Neumünsteraner zu sein, und in diesem Fall bin ich sogar stolz auf den OB, der sich so sehr in der Flüchtlingsfrage einsetzt.“