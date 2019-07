Bordesholm : Landesstraße 49: Die Ampeln kommen Ende des Jahres

Zwei Anlagen sollen für mehr Sicherheit sorgen.

14. Juli 2019, 14:44 Uhr

,,Es hat sich gelohnt, immer dranzubleiben. Jetzt werden im Herbst endlich zwei Ampeln installiert.“ Bürgermeister Ronald Büssow ist erfreut darüber, denn seit vielen Jahren wünschen sich die Bordesholmer mehr Sicherheit für zwei unübersichtliche Kreuzungen: für den Übergang von der Eiderhöhe über die Landesstraße 49 in den Moorweg und an der Kreuzung der Landesstraße 49 mit dem Reesdorfer Weg.

Auf der Landesstraße 49 gibt es zwar eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer, trotzdem sei das für Fußgänger, die dort die Straße überqueren möchten, immer mit einem Risiko verbunden. ,,Der Eidertaltalwanderweg geht aus dem Moorweg kommend in der Eiderhöhe weiter, hier muss für eine sichere Überquerung gesorgt werden“, so Büssow. Aber auch auf den Güterverkehr werde sich die Ampelschaltung positiv auswirken. Für Schwerlaster, die aus dem ,,Ökologischen Gewerbegebiet an der Eiderhöhe auf die L 49 einfädeln wollen, gestalte sich das je nach Uhrzeit schwierig.

Vor drei Jahren hatte es zu dem Thema schon einen Ortstermin mit SPD-Fraktionschef Ralf Stegner gegeben, der sich zu dem Zeitpunkt auch für eine Ampel ausgesprochen hatte. Trotzdem gab es kein, grünes Licht, denn die Ergebnisse der Verkehrszählungen reichten damals für eine Einstufung als Unfallschwerpunkt nicht aus. ,,Deshalb sind wir jetzt über die Genehmigung erleichtert. An der Gesamtmaßnahme ist die Gemeinde beteiligt, es wird zeitnahe Ausschreibung für die Ampelanlage geben.“ Die Fertigstellung ist für November bis Dezember geplant.

Die Sanierung des Moorweges ist ebenfalls in der Planung, es liegen Entwürfe vor. Es gibt zwei Varianten, für die die Zuschussfähigkeit noch geprüft werden muss. Kontrovers diskutiert werde die Spurgebung für Radfahrer, es gebe die Möglichkeit beidseitiger Radwege oder eines gestrichelten Radstreifens.

Die zweite Ampelanlage wird an der Kreuzung der L 49 mit dem ,Reesdorfer Weg aufgestellt. Dort befindet sich das gemeinsame Gewerbegebiet von Bordesholm und Brügge, an der Kreuzung ist es in den vergangenen Jahren zu schweren Unfällen gekommen.

Die Kosten für beide Maßnahmen belaufen sich auf etwa eine Million Euro.