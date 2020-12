Statt in Harrislee oder zusätzlich? : Landesfeuerwehrschule in Neumünster rückt näher

Landesbrandmeister Frank Homrich hat Sympathien für den Standort ehemalige Hindenburg-Kaserne.

Christian Lipovsek

06. Dezember 2020, 16:12 Uhr

Zieht die Landesfeuerwehrschule aus Harrislee nach Neumünster? Oder gibt es hier einen zweiten Standort, quasi eine Außenstelle? In die Diskussion um die Ansiedlung der Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne hat sich nun auch Landesbrandmeister Frank Homrich eingeschaltet. Er fordert alle Möglichkeiten in alle Richtungen zu prüfen. „Die Gedanken sind frei“, sagt der Wedeler.

Was Homrich an Neumünster gefällt sind die zentrale Lage und die möglichen Synergieeffekte sowohl mit dem Gefahrenabwehrzentrum als auch mit einem geplanten Bildungscampus zwischen Färber- und Carlstraße. Kantine, Schulungs- und Büroräume könnten von allen Einrichtungen genutzt werden, „und gerade die Kameraden aus den südlichen Landesteilen wären nicht mehr den ganzen Tag unterwegs, um nach Harrislee zu fahren“. Sorgen bereiten ihm hingegen die Bodenbelastungen. Immer wieder sind Milzbrandsporen im Gespräch, es gab entsprechende Untersuchungen. „Wenn wir das Grundstück geschenkt bekommen würden, würde ich sofort zuschlagen. Aber man muss schauen, was da noch im Untergrund ist“, so der Landesbrandmeister.

Die Idee, Neumünster als Standort für die Landesfeuerwehrschule ins Gespräch zu bringen, platzierte die Stadt 2018 beim Land, weil bekannt geworden war, dass die bestehende Einrichtung in Harrislee erhebliche Platzprobleme hat. Das Innenministerium hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den zusätzlichen Platzbedarf der Aus- und Fortbildungseinrichtung zu prüfen, teilt Sprecher Tim Radtke mit. Eine hierzu eingerichtete Projektgruppe werde vermutlich im ersten Halbjahr 2021 die Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsentieren. „Bis es so weit ist, können wir noch keine konkreten Aussagen über eventuell notwendige Erweiterungen oder gar einen Neubau der Landesfeuerwehrschule am bisherigen oder einem anderen Standort machen“, sagt Radtke.

Für Frank Homrich steht fest, man müsse auf jeden Fall die Mitarbeiter in Harrislee in den Fokus nehmen. „Die haben sich dort angesiedelt und für die muss es so oder so eine sozialverträgliche Lösung geben.“