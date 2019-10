Amtsgericht Neumünster : Ladendiebstahl aus purer Einsamkeit

Weil er bereits eine längere Haftzeit absitzt, stellte das Gericht das Verfahren gegen einen 55-jährigen Neumünsteraner ein

von Jens Bluhm

17. Oktober 2019, 16:42 Uhr

„Verminderte Schuldfähigkeit“ mochten weder Richter noch Staatsanwältin dem Angeklagten zubilligen, und dennoch hatten sie ein Einsehen mit dem 55-jährigen Neumünsteraner, der in den letzten Jahren immer wieder wegen kleiner Diebstähle aufgefallen war.

Denn nach Darstellung seines Anwalts hatte die merkwürdige „Kleptomanie“ des Mandanten durchaus eine traurige Vorgeschichte: Danach hatte der Mann vor Jahren einen tragischen Unfall erlitten. Die Vergiftung hatte schwere depressive Schübe bei dem vierfachen Familienvater ausgelöst. Der bis dahin untadelige Neumünsteraner verfiel in eine tiefe „innere Einsamkeit“. Nicht ausgeschlossen, dass er sich die vermisste Aufmerksamkeit durch auffällige Ladendiebstähle verschaffen wollte, bei denen er regelmäßig erwischt wurde, wie eine Psychologin in einem früheren Gerichtsverfahren ausmalte.

Zuletzt war der Mann im Februar bei einer Diebestour durch einen Penny-Markt an der Rendsburger Straße erwischt worden. In mehreren Anläufen schob er dort fünf Gläser Instant-Kaffee im Einkaufswagen an der Kasse vorbei aus dem Laden, bevor er endlich festgehalten wurde. „Ein Diebstahl – so unsinnig wie überflüssig“, wie sein Anwalt gegenüber Richter und Staatsanwältin betonte.

Die ließen sich überzeugen: Mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft stellte der Richter das Verfahren gegen den 55-Jährigen ein. Das geschah ausdrücklich vor dem Hintergrund, dass der Neumünsteraner wegen weiterer Diebstähle noch eine mehrmonatige Haftstrafe abzusitzen hat. Neben der bereits verhängten Haft würde eine weitere Verurteilung kaum noch ins Gewicht fallen, begründete der Richter seine Entscheidung, gab dem Familienvater aber auch eine klare Ansage mit auf den Weg: „Das hätten wir nicht gemacht, wenn es um mehr als ein paar Gläser Kaffee gegangen wäre!“ Voraussichtlich noch bis Mitte April kommenden Jahres bleibt der 55-jährige Neumünsteraner in Kiel im Gefängnis.