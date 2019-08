L 328: Auffahrt Stoverweg wird voll gesperrt

von Rolf Ziehm

07. August 2019, 17:38 Uhr

Neumünster | Die Sanierung von Straßenschäden auf dem A7-Autobahnzubringer Rendsburger Straße/Landesstraße 328 beginnt am kommenden Montag, 12. August, zwischen der Anschlussstelle Neumünster-Nord und dem Ortsschild Neumünster . Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mit.

Während dieser Arbeiten sowie beim Bau von Nothaltebuchten und Mittelstreifenüberfahrten werden zeitweilig Fahrstreifen gesperrt. Es werden dafür Tagesbaustellen eingerichtet. Die östliche Auffahrt vom Stoverweg zum Autobahnzubringer stadtauswärts wird komplett saniert und ist deshalb während der gesamten Bauzeit vom 12. August an voll gesperrt. Autofahrer können in der Zeit auch nicht stadtauswärts vom Zubringer nach Einfeld abbiegen. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Kieler Straße, zum Ilsahl und über die Max-Johannsen-Brücke (B 430) auf die L 328 in Richtung Autobahn 7. Wer von der Autobahn über den Zubringer stadteinwärts fährt, kann Richtung Einfeld auf den Stoverweg abbiegen und auf die Rendsburger Straße fahren.

Mit Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr rät, die Baustrecke weiträumig zu umfahren und die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen.

Die eigentliche Sanierung der Strecke beginnt nach der Nordbau Ende September, sodass die Erreichbarkeit der Baumesse gewährleistet ist. Hierzu folgen rechtzeitig weitere Informationen, teilt der LBV mit. Die Gesamtlänge der kompletten Baumaßnahme beträgt gut drei Kilometer. Die Verkehrsführung hat der Landesbetrieb vorab mit der Polizei, den Verkehrsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Neumünster sowie mit den Holstenhallen abgestimmt. Der öffentliche Personennahverkehr und Rettungsdienste im Noteinsatz können den Baubereich passieren, da es bis auf die Auffahrt Stoverweg zum Autobahnzubringer zu keiner Vollsperrung kommt.