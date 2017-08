Kurven-Model setzt sich für neues Schönheitsideal ein

vergrößern 1 von 2 Foto: privat/Kirsch 1 von 2

Heute Abend kürt Angelina Kirsch (29) als Jurymitglied der RTL-II-Casting-Show „Curvy Super Model. Echt. Schön. Kurvig“ zum zweiten Mal die schönste Frau Deutschlands mit Kurven. Der Courier fragte die 29-Jährige, die als erfolgreichstes Curvy-Model Deutschlands gilt, wie sie die Show erlebte, nach ihrem Leben als Model, der Bedeutung der sozialen Medien und ihrer Heimat Neumünster.



Sie laufen inzwischen für namhafte und internationale Marken auf den Laufstegen, unter anderem auch auf der Fashion Week in Berlin, haben Foto-Shootings in den USA, in Italien, in London und anderen Orten auf der Welt. Sie werden inzwischen als das erfolgreichste Kurven-Model Deutschlands bezeichnet. Wie ist das – anstrengend?

Ich bin sehr froh und stolz auf das, was ich geschafft habe. Natürlich bin ich dankbar, für das Glück, was ich hatte, entdeckt zu werden. Aber ich weiß auch, wie viel harte Arbeit und Disziplin hinter meinem Erfolg steckt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Job als Model oft sehr einsam ist. Mittlerweile kenne ich aber viele Teams und freue mich auf das Wiedersehen. Mein Ausgleich ist meine Familie und mein Leben als „normale“ Frau in Neumünster.



Eine Menge Fan-Reaktionen laufen über Facebook, Instagram und andere soziale Medien auf. Wie wichtig ist das Internet?

Das Internet ist sehr wichtig, damit ich meine Fans auf aktuellem Stand über mich halten kann. Ich teile gern meine Eindrücke und Erlebnisse mit Ihnen und beantworte Fragen und Nachrichten. Ich denke, es ist wichtig in den sozialen Netzwerken vertreten zu sein, weil die Zuschauer heute mehr von einer öffentlichen Person erfahren wollen, als sie im TV zu sehen bekommen. Außerdem ist es ein einfacher Weg, um auch mal Kontakt aufnehmen zu können.



Bei „Curvy Supermodel“ werben Sie unermüdlich dafür, dass Frauen mit üppigen Kurven mehr Selbstbewusstsein zeigen sollen, sich schön finden und sich und ihren Körper lieben lernen sollen. Wie weit hat das Früchte getragen?

Ich höre und lese immer wieder von vielen Frauen, dass sie sich aufgrund meines Mantras „Liebe dich selbst, so wie du bist“ inspiriert und ermuntert fühlen, sich und ihre Kurven anzunehmen. Sie fühlen sich schön in ihrer Haut und das ist mein Ziel. Ich genieße die Aufmerksamkeit, sehe mich selbst aber auch in der Pflicht, etwas in unserer Gesellschaft zu bewegen, um ein neues und gesünderes Schönheitsideal zu etablieren. Es ist schon viel passiert, aber es ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Und so mache ich weiter und fordere alle dazu auf: Lebt gesund, seid gut zu eurem Körper und genießt das Leben! Es gibt so viel Wichtigeres, als in irgendein Schema zu passen, das meiner Meinung nach veraltet ist!



In der aktuellen Curvy-Supermodel-Staffel müssen die Kandidatinnen eine Menge Aufgaben erfüllen – und durchaus nicht einfach: Ein männliches Model küssen, sich beim Nacktshooting in Szene setzen. Das ist deutlich härter als in der ersten Staffel. Ist das nicht auch eine Portion Voyeurismus? Wo sind die Grenzen?

Nein, das sehe ich nicht so. Wer ein Problem damit hat, sich zu zeigen, der ist in dem Beruf als Model falsch. Welcher Mensch wird denn häufiger gemustert und näher angeschaut als ein Model? Schauen wir doch einmal in die TV-Werbung: In einem Werbespot zum Beispiel für ein Parfum küssen sich die Models doch auch. Bilder von Unterwäschekampagnen werden metergroß auf Plakaten gezeigt. Wir wollen unsere Kandidatinnen nicht schikanieren, sondern ihnen die Möglichkeit geben, einen Einblick in das Leben und den Aufgabenbereich eines Models zu bekommen. Dass nicht jeden Tag ein Nacktshooting ansteht, ist allen klar! Hier ging es uns nicht darum, eine Fleischbeschau zu inszenieren, sondern unseren Kandidatinnen ein neues Gefühl für ihren Körper vor der Kamera und damit ein stärkeres Selbstbewusstsein zu geben. Alle haben dieses Shooting in privater Atmosphäre sehr genossen und die Bilder sind

wunderschön geworden.



Ein Model muss was mitbringen, um in harten Business zu bestehen?

Selbstliebe, Disziplin, gutes Benehmen und Umsichtigkeit!



Und wie hilft das Fernseh-Team den Kandidaten bei so schwierigen Aufgaben?

Wir stellen unsere Kandidatinnen immer wieder vor neue Herausforderungen, geben ihnen Tipps, um die Aufgaben zu bewältigen, ermuntern sie weiter zu machen und helfen ihnen so, sich von Woche zu Woche weiter zu entwickeln.



Sie sind bei Curvy-Supermodel in fast jeder Einstellung in einem neuen Outfit zu sehen – die Show nutzen Sie sichtlich auch als Laufsteg. Welche Feedbacks gab es oder neue Jobs?

In einer Show, in der es darum geht, ein Model zu finden, erwarten die Zuschauer auch, dass die Juroren zeigen, dass sie etwas von ihrem Job verstehen. Für mich gehört dazu nicht nur, dass ich meinen Kandidatinnen zeige, wie sie sich am besten in Pose werfen, sondern auch, dass Frauen mit Kurven sich toll anziehen können. Ich bekomme sehr positives Feedback zu meinen unterschiedlichen Looks, von denen sich viele der Zuschauerinnen inspiriert fühlen. Das Spiel mit der Mode ist meines Erachtens ebenso wichtig, um ein neues Schönheitsideal zu etablieren, wie den Frauen Mut zu machen. Als Vorbild für die Nachwuchsmodels zeige ich ihnen, wie wandelbar ich bin, denn das möchte ich von ihnen ja auch sehen. Nebenbei macht es mir auch große Freude, mich immer mal wieder neu zu inszenieren.

Sie haben immer betont, dass Ihre Mutter Ihnen immer Mut gemacht hat, sich selbst so zu akzeptieren wie Sie sind. Auch jetzt ist sie bei vielen Dreharbeiten dabei, auch Ihr Vater und Ihre Zwillingsschwester Madlin. Wie wichtig ist Familie für Sie?

Meine Familie ist für mich das Wichtigste auf der Welt! Sie ist meine Basis und gibt mir immer Kraft!





Sie spielen seit vielen Jahren Tuba im Mädchen-Musikzug - welche Rolle spielt das Hobby Musik?

Die Musik ist für mich nach wie vor sehr wichtig in meinem Leben. Auch wenn ich leider nicht mehr so viel Zeit habe wie früher, versuche ich doch immer wieder, ein paar Tönchen zu schmettern. Die Teilnahme am Neujahrskonzert des Mädchen-Musikzuges will ich mir aber nicht nehmen lassen!

Wenn Sie am Montag gemeinsam mit Ihren Jury-Kollegen das Curvy-Super-Modell 2017 küren, nehmen Sie Einfluss auf ein einzelnes Leben. Wie ernst nehmen Sie die Verantwortung dafür?

Natürlich sind mir meine Verantwortung und der Einfluss bewusst, die ich auf das Leben unserer Kandidatinnen habe. Das aber nicht erst zum Finale hin, sondern von Anfang an. Es ist wichtig, genau hin zu schauen, sich Zeit zu nehmen und zu 100 Prozent fokussiert zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche mir, dass unsere Siegerin die besten Chancen hat, um in der Branche gut zu arbeiten. Das haben wir mit Celine, der Siegerin aus Staffel 1, geschafft und das wollen wir auch für unsere diesjährige Siegerin erreichen. Ich bin auch nach den Dreharbeiten für die Kandidatinnen da und helfe ihnen bei Fragen und Sorgen.

Was gibt es für neue Pläne nach der zweiten Curvy-Staffel?

Für mich geht es direkt weiter. Ich werde ab September Markenbotschafterin für L.O.V Cosmetics sein. Eine tolle Kosmetikmarke, die sich das gleiche Motto auf ihre Fahnen schreibt, das auch ich vertrete: Love Yourself! Ich werde in verschiedenen TV-Formaten zu Gast sein und auch wieder als Model arbeiten. Ich habe das Fernsehen für mich entdeckt und wünsche mir, diesen Zweig auch in Sachen Moderation noch weiter auszubauen.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 28.Aug.2017 | 17:46 Uhr