Stadthalle NEUMÜNSTER : Kurioser Unfall mit Fahrerflucht: Gefangen in der Tiefgarage

Zahlreiche Konzertbesucher kamen am Sonnabend nicht aus der Tiefgarage der Stadthalle heraus. Ein Auto hatte das Rolltor beschädigt.

von Dörte Moritzen

17. Februar 2020, 13:28 Uhr

Für viele Besucher der Aufführung von Mozarts „Don Giovanni“ in der Stadthalle wurde es am Sonnabend ein unerwartet langer Abend. Der Grund: Sie kamen mit ihrem Auto aus dem dazugehörenden Parkhaus nicht mehr heraus. Grund dafür war ein kurioser Unfall.

Laut Polizeisprecher Sönke Hinrichs wurde die Polizei kurz nach 23 Uhr alarmiert, weil zuvor ein Mercedes beim Verlassen der Tiefgarage gegen das erst halb geöffnete Rolltor gefahren war. Dabei war das Tor so stark beschädigt worden, dass es sich nicht weiter öffnen ließ. Der Mercedes hingegen fuhr davon.

„Das hat es hier noch nie gegeben“, sagte der Geschäftsführer der zuständigen Holstenhalle Neumünster GmbH, Dirk Iwersen. Aus Sicherheitsgründen wird das Rolltor der Garage während der Vorstellung immer geschlossen und zum Ende der Veranstaltung vom Parkplatzwächter wieder hochgelassen. Solange das Tor noch nicht vollständig geöffnet ist, blinkt immer eine orangefarbene Warnlampe – so demnach auch am Sonnabend. „Der Parkplatzwächter hat noch versucht, durch entsprechende Zeichen den Mercedes-Fahrer zu stoppen, doch ohne Erfolg“, erzählte Iwersen. Das Auto muss am Dach stark beschädigt worden sein. Weil das Rolltor anschließend völlig verkantet war, wurde die Feuerwehr gerufen, die es nach zirka einer Dreiviertelstunde manuell öffnen konnte. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Einige Konzertbesucher hatten ihre Autos mittlerweile wieder geparkt und ein Taxi nach Hause genommen. Auch wegen des Lumpenballs war das Parkhaus an dem Abend gut gefüllt.

Am Sonntagmorgen meldete sich schließlich eine 90-jährige Neumünsteranerin bei der Polizei und gab sich als Unfallfahrerin zu erkennen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.