Grosses Engagement für die Kultur im Land : Kunst-Förderverein Neumünster ehrt Gabi Wachholtz

Der Verein ernannte Gabi Wachholtz (70) für ihre Verdienste zum dritten Ehrenmitglied.

von Sonja Kröger

06. Dezember 2019, 17:11 Uhr

Eine besondere Ehrung wurde jetzt Gabi Wachholtz zuteil: Die 70-Jährige wurde zum dritten Ehrenmitglied des Vereins zur Förderung der Kunst ernannt. Am Donnerstagabend gab es im Harry-Maasz-Cafe der Gerisch-Stiftung ein eindeutiges und herzliches Votum der rund 60 Anwesenden für die langjährige Verlegerin, die von 2003 bis 2011 den Vorsitz hatte. 2016 wurden ihre inzwischen verstorbene Schwiegermutter Dr. Gisela Wachholtz und Dr. Christa Buchwald – bei der Ehrung anwesend – zu den ersten zwei Ehrenmitgliedern.

In ihrer Laudatio zollte Brigitte Gerisch der Kunstförderin ein großes Lob: „Ich bewundere Dich – Du hast Intelligenz, Einsatzbereitschaft, Innovation. Du hast Dich mit all’ Deinen Talenten, immer charmant und souverän, mit einem ausgezeichneten Geschmack, der Gabe, Menschen von Deinen Ideen zu überzeugen und Führungsqualität für den Verein eingesetzt. Für Dich wäre ein Nein trotz der vielen Ämter nicht in Frage gekommen. Alle Herzen schlagen Dir entgegen, Du bist einfach eine tolle Frau.“

Sie zählte einige der Projekte auf, die Gabi Wachholtz nach Neumünster geholt und angestoßen hatte – 2007 die Nordskulptur „Licht“ mit international renommierten Künstlern. Zwei Werke blieben in de Stadt: „Rinne-da-zwischen“ von Rainer Gottemeier am Rathaus und „Lichtstäbe“ von Hand Peter Kuhn im Museum Tuch + Technik. „2010 hast Du noch einen draufgesetzt“, so Gerisch. Sie meinte damit die Lichtinstallation „Kelvin“ von Till Nowak am Wasserturm. 2013 erhielt sie den Verdienstorden des Landes für ihr vielfältiges Engagement in der Kultur. Brigitte Gerisch würdigte auch die zahlreichen Ehrenämter von Gabi Wachholtz im kulturellen Bereich: 2009 wurde sie Vorsitzende im Freundeskreis Schloss Gottorf, ist Vorstandsmitglied in der Kulturstiftung des Landes und im Stiftungsrat der Landesmuseen, war außerdem Vorstandsmitglied im Denkmalfonds Schleswig-Holstein – und noch einiges mehr. „Du sagst Ja und stürzt Dich hinein“, so Gerisch.

„Wie viel Lob verträgt der Mensch, ohne an der Seele Schaden zu nehmen?“, erwiderte die Geehrte augenzwinkernd und zeigte sich „enorm gerührt“: „Ich bin unheimlich glücklich, viele bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen – der Verein ist etabliert. Wir sind ein Förderverein, jeder kann es sich leisten.“

Unter ihrem Vorsitz wurden 30 neue Mitglieder gewonnen; insgesamt sind es aktuell fast 140. „Man müsste noch mehr Neumünsteraner wachrütteln und noch viele Namen hier sehen. Aber ich glaube, Kunst ist vor allem weiblich“, sagte sie mit Blick auf die vielen Frauen an den Tischen.

Befürchtungen, dass der Verein elitär wirken würde, hat sie nicht: „50 Euro pro Jahr ist nicht viel. Und für Kunst muss man einfach nur offen sein.“