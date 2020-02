Wattenbek : Kulturkreis will die Räucherkate mit Leben füllen

Die Vorsitzende Hella Kohlmeyer gab Einblicke in die Aktivitäten des Jahres.

26. Februar 2020, 16:50 Uhr

Der Kulturkreis Wattenbek will in diesem Jahr dabei unterstützen, die Räucherkate kulturell wieder zum Leben zu erwecken. Nachdem Pächterin Petra Steffens dort gekündigt hatte, sollen nach Übernahme und Einzug eines neuen Pächters im Frühjahr dort bis zu acht Konzerte im Jahr in gewohnt uriger, bäuerlicher Atmosphäre stattfinden. Das wurde bei der Jahresversammlung des Vereins im Schalthaus deutlich. Mit Elan und Tatendrang geht der Kulturkreis Wattenbek auch sonst weiter seinen Weg, Kunst, Kultur und Geselligkeit miteinander zu vereinbaren.

Die Vorsitzende Hella Kohlmeyer hob die große Vielfalt und das Engagement aller inzwischen 130 Vereinsmitglieder hervor. „Bei uns kann jeder aktiv sein und seine eigenen Ideen von Kultur einbringen“, meinte sie. Die Bandbreite der Arbeitsgruppen und Aktivitäten, in der alle engagierten Kulturfreunde ihre Nische finden könnten, sei groß. Von Foto-Klub und Malgruppe über Seniorenturnen und Doppelkopf erstrecke sich das Programm. „Und manchmal sind es nur wenige Teilnehmer, doch halten diese stets die Fahne altbewährter und traditioneller Spiele wie Schach oder Boule hoch“, so Kohlmeyer.

Abwechslungsreich wird es auch in diesem Jahr mit Aktionen, Vorträgen, Reisen und Konzerten. So steht unter anderem am Sonnabend, 7. März, wieder der große Familienspieltag auf dem Programm, und am Mittwoch, 18. März, kann der Batteriespeicher der Versorgungsbetriebe Bordesholm kostenlos besichtigt werden.

Im November gibt die Formation „Gleisdreieck“ im Schalthaus eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens.