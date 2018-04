Neumünster : Kult-Erdmännchen gehen auf Tour

Beliebte Puppen von der Kinderkanal-Serie „Jan und Henry“ kommen 2019 in die Stadthalle.

von Gabriele Vaquette

09. April 2018, 12:00 Uhr

Neumünster | Deutschlands beliebteste Erdmännchen gehen mit einer großer Bühnenshow auf Tournee: Die tollpatschigen und neugierigen Puppen Jan und Henry, bekannt aus dem Kinderkanal Kika, erleben interessante Abenteuer mit ihren kleinen Zuschauern. Die liebenswerten Erdmännchen kommen am 19. Januar 2019 um 16 Uhr ins Theater in der Stadthalle. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

Das Theater Lichtermeer verschreibt sich seit seiner Gründung 2013 der Neuadaption großer Kinderliteratur und wird nun mit „Jan und Henry“ eine bekannte TV-Serie auf die Bühne bringen. Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Puppentheater. Ähnlich wie in den guten alten Muppets-Spielfilmen vereinen sich vielmehr Puppen und Menschen zu einem Schauspiel-Ensemble in dem vor großem, wandlungsfähigen Bühnenbild live gespielt, gesungen, getanzt und auch musiziert wird.

In dem aktuellen Stück leben Jan und Henry in ihrer Erdhöhle unter einem Mietshaus. Sie kennen und lieben die Geräusche aus dem Haus über ihnen. Eines Tages zieht ein neuer Hausmeister ein. Fortan bleiben viele der geliebten Geräusche aus. Jan und Henry gehen der Sache detektivisch auf den Grund, neue unbekannte Geräusche hindern sie am Schlafen.

Mit viel Neugier und Fantasie versuchen sie jedes Rätsel zu lösen. Dabei entstehen die komischsten Geschichten. So wird aus einem tropfenden Wasserhahn am Ende ein Löwe, der zusammen mit einem Goldfisch in ihrer Küche einen Kirschkern-Weitspuck-Wettbewerb veranstaltet. Das leise Surren des Ventilators wird zu einem Affen, der in einem Segelflugzeug durch ihr Esszimmer fliegt und das Zirpen einer Grille wird für die beiden zu einer Giraffe, der sich mit einem Schluckauf auf ihrem Klo eingesperrt hat. Puppenvater Martin Reinl (Puppenstars/RTL, Woozle Goozle/Super-RTL, Zimmer frei/WDR) brennt mit Leidenschaft für seine Werke. Zahlreiche Preise sind der Dank für so viel Kreativität.

Karten kosten 29,80 Euro (plus Vorverkaufsgebühr). Es gibt sie beim Courier-Kundencenter, Kuhberg 34, Tel. 04321/9462731, und an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.