Der Sport und die Coronakrise : KSV Neumünster kürt die Sieger seines Foto-Wettbewerbs

Die fünf wertvollen Preise bei der Challenge des Kreissportverbandes finden Abnehmer aus Gadeland und Tungendorf.

Avatar_shz von Arne Schmuck

21. Februar 2021, 18:38 Uhr

Kreativität war gefragt – und die Sportvereine haben Kreativität bewiesen. Bei der vom Kreissportverband (KSV) Neumünster initiierten Foto-Challenge konnten sich die eingereichten Motive im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.

Eine Jury mit Vertretern des KSV, der Stadt sowie der Presse kürte jetzt die fünf schönsten Bilder unter insgesamt zwölf Einsendungen. Ausgelobt bei dem mit stolzen 1000 Euro dotierten Wettbewerb waren neben Jahresmitgliedschaften im jeweiligen Verein auch Gutscheine für den Kauf von Sportartikeln.

Auffällig: Die Plätze 1 bis 5 bei der Foto-Challenge gingen an Mitglieder von nur zwei verschiedenen Vereinen. Der SV Tungendorf (drei Preise) und der TSV Gadeland (zwei) dürfen sich glücklich schätzen, ganz offensichtlich Mitglieder mit künstlerischem Talent und Einfallsreichtum in ihren Reihen zu wissen. So ließen sich die Siegerinnen Alina (zehn Jahre) und Miriam Wede (13, beide SVT) vor einer Gewerbehalle an der Wrangelstraße fotografieren. Die Schwestern weisen dabei Corona den Weg und bitten elegant springend darum, dem Virus den Weg freizuhalten.

Bei diesem Wettbewerb wurde nicht die Qualität des jeweiligen Fotos bewertet, sondern es sollte eine Sportart originell und innovativ dargestellt werden. Teilnahmeberechtigt waren Mitglieder sämtlicher dem KSV Neumünster angeschlossenen Vereine.

