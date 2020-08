Kritiker brachten ihre Punkte vor

Fünf Windräder mit einer Blatthöhe von je 200 Metern sollen gebaut werden / Schönbek, Mühbrook und Loop sind von dem Projekt betroffen

23. August 2020, 13:59 Uhr

Von wohlwollend bis ablehnend waren die Stimmen der rund 50 Bürger, die am Sonnabend zum Infostand in Schönbek über den geplanten Windkraftpark gekommen waren. Coronabedingt lud der Anlagenplaner Energiequelle die Bürger aus Loop, Schönbek und Mühbrook in drei Etappen in seine Infozelte ein, um über den Planungsstand, den Schall-und Schattenwurf, den Umweltschutz und die Stiftung zu informieren.



Stiftung zahlt 35.000 Euro pro Jahr





Fünf Windräder mit einer Blatthöhe von je 200 Metern sollen laut Landesplanung westlich des Einfelder Sees in den Gemeinden Loop und Schönbek entstehen. „Der Antrag liegt zurzeit beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zur immissionsschutzrechtlichen Prüfung. Im ersten Quartal 2022 könnte der Bau beginnen“, erklärte Eva Sommer vom Projektierer.

Die rund fünf Hektar großen Ackerflächen werden für die Laufzeit von 25 Jahren gepachtet. Den Bau einer sechsten Windanlage verhinderte das Nein eines Landwirts.

Die Beteiligung an der Infoveranstaltung war insgesamt gering, doch die, die dort waren, informierten sich genau bei den auskunftsfreudigen Experten. „Mir liegt besonders der Naturschutz am Herzen. Hier gibt es Adler, ich möchte wissen, ob das berücksichtigt wurde. Außerdem interessiert mich, ob jedermann oder nur die Landeigentümer finanziell beteiligt werden“, erklärte der Looper Heiner Gier. Das bewegte auch die Looperin Anja Busdorff, die meinte: „Mich interessiert, ob es ein Bürgerwindpark wird. Gut gefällt mir die Einrichtung der Stiftung.“ Schlagschatten oder Infraschall besorge beide nicht, da sie keine Anrainer seien. „Gemeinden fordern oft, auch von den Windparks zu profitieren. Die Idee der Stiftung mit einer jährlichen Einzahlung von 35.000 Euro kommt dem Wunsch entgegen. So haben Institutionen unserer drei Gemeinden etwa in der Kultur oder dem Naturschutz etwas davon“, meinte Loops Bürgermeister Torsten Teegen (54), der sich allerdings auch für befangen erklärte, weil er ein Stück Ackerfläche bereit stelle.

Schönbeks Bürgermeister Dominik Zett (37) kritisierte, dass der seltene Rotmilan bedroht sei, der sich in der Nähe niedergelassen habe: „Die Windräder werden zwar nach der Mahd drei Tage abgestellt, weil der Vogel seine Beute auf den kurz gemähten Feldern macht. Aber danach drehen sich die Räder wieder.“

Kräftiger Gegenwind kam auch vom Schönbeker Andreas Dietrich (55). Der Meeresbiologe gehört zur Bürgerinitiative Windverstand in Mühbrook, die sich gegen die ausgewiesene Fläche wendet. „Grundsätzlich bin ich nicht gegen Windkraft. Aber in dem Bereich herrscht das ganze Jahr Transit von Vögeln wie Seeadler, Rotmilan und rastenden Zugvögeln. Fledermäuse wurden vollkommen außer Acht gelassen. Der vom Gutachter genommene Wert ist lediglich geschätzt mit katastrophalen Stichprobennahmen.“ Auch die Mühbrookerin Susanne Mieth vom Umweltausschuss war kritisch: „Wir sind überhaupt nicht begeistert, auch aus touristischer und wirtschaftlicher Sicht sind die Anlagen schlecht für Mühbrook. Dennoch war das Team sehr kompetent und hat sich ernsthaft jeder Frage angenommen.“