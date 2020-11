Advent : Krippen-Malaktion der drei Kirchen in Bordesholm und Brügge

Kreativbeutel gibt es in der Kirche. Einsendeschluss ist am 17. Dezember.

von Gunda Meyer

27. November 2020, 18:23 Uhr



Die drei evangelischen Kirchengemeinden in Bordesholm und Brügge laden alle Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 15 Jahren ein, an der gemeinschaftlichen Krippen-Malaktion teilzunehmen. Jedes Kind kann sich ab Dienstag, 1. Dezember, von 9 bis 17 Uhr einen kleinen Kreativbeutel in den Kirchengemeinden abholen.

Wie war das damals mit der Krippe im Stall?

In St. Johannis in Brügge und in der Klosterkirche steht jeweils eine Kiste mit einzelnen Kreativbeuteln in der Kirche zum Abholen bereit. In der Christuskirche ist eine solche Kiste vor dem Gemeindehaus abgestellt. Alle Teilnehmer schreiben auf die Rückseite ihres Bildes ihren Namen, Alter und Telefonnummer und bringen ihr Bild in den Briefkasten der St. Johannis-, Christus- oder Klosterkirchengemeinde. Die Gewinner werden in verschiedenen Altersgruppen (5 bis 8 Jahre, 9 bis 12 Jahre und 12 bis 15 Jahre) gekürt. Der Einsendeschluss ist Donnerstag, 17. Dezember.