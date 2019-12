Leung im AWo-Familienzentrum : Krimi-Autor Thomas Pregel liest in Wankendorf

Am Sonntag, 22. Dezember liest der bekannte Autor Thomas Pregel aus seinem Werk „Am Ende wird einer die Nerven verlieren.“

von Susanne Otto

18. Dezember 2019, 16:50 Uhr

„Am Ende wird einer die Nerven verlieren“: Das garantiert der Krimi-Autor Thomas Pregel mit seinem gleichnamigen Werk, aus dem er am Sonntag, 22. Dezember, ab 15 Uhr lesen wird. Im Awo-Familienzentrum Wankendorf, Kirchtor 18, liest der bekannte Autor zugunsten des Kleine-Anna-Kreises Wankendorf . Der Eintritt beträgt 10 Euro inklusive Kaffee, Tee und Kuchen.

Die Vorsitzende des gemeinnützigen Kleine-Anna-Kreises, Marion Gurlit, freut sich sehr, dass der mittlerweile in Berlin lebende Autor zu einer Benefizlesung nach Wankendorf kommt.

Thomas Pregel stammt aus Schönböken (Gemeinde Ruhwinkel) und ist in Neumünster zur Schule gegangen. Einige Ort in seinen Büchern hat er in seine alte Heimat verlegt.

„Am Ende wird einer die Nerven verlieren“ spielt zwischen Trappenkamp, Neumünster und Plön. Möbelfabrikant Frings aus Trappenkamp bekam eine Briefbombe zugeschickt, aber von wem? Wer will ihn immer noch töten? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Kommissare Arnstedt, Freiwald und Monika Gutbrodt bilden das neue Ermittlerteam, das sich in Holstein daran macht, Mord- und Rätselfälle zu lösen. Der Kleine-Anna-Kreis Wankendorf unterstützt seit zehn Jahren Kinder aus finanzschwachen Familien aus dem Amt Bokhorst-Wankendorf.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.kleine-anna.de. Karten für die Krimi-Lesung sind im Vorverkauf erhältlich bei Tabakwaren-Schlüter an der Bornhöveder Landstraße 2 in Wankendorf.